المعارضة السورية : 7 قتلى و20 مصاباً في انفجارين وسط مدينة عفرين

دمشق: أعلنت المعارضة السورية مقتل سبعة أشخاص وإصابة 20 آخرين الأربعاء جراء انفجاريين متتاليين في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي.

وقال مصدر في شرطة عفرين التابعة للمعارضة السورية، إن انفجاريين وقعا في مدينة عفرين ظهر اليوم ، الأول في شارع الفيلات والثاني في دوار كاوا وسط المدينة.

وأشار إلى أن سيارات الاسعاف والدفاع المدني توجهت الى مكان الانفجارين ، متهماً وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم داعش بالوقوف وراء الانفجارين.

وفي مدينة عفرين ايضاً سقط قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين فصيلي لواء المعتصم والجبهة الشامية في مدينة عفرين إثر خلاف على أحد الحواجز. (د ب أ)