هل ارتبط طليق نوال الزغبي بهذه الفتاة؟ – (فيديو)

لندن -”القدس العربي”: نشر إيلي ديب، طليق الفنانة نوال الزغبي، عبر حسابه على “فيسبوك” مقطع فيديو يظهر فتاة تدعى روبي وهي تستمتع إلى أغنية باللغة الفرنسية، معلقاً: lady R مع رمزي قلب ورمز خاتم الزواج.

وأجاب إحدى المتابعات التي سألت عنها برمز القلب وخاتم الزواج. وردّت روبي بدورها عليه مع رمز العروس والقلب، كما أجاب على استفسار عن سبب ارتداء النظارات وكتب: “حبيب قلبي يا بو بشارة عيونك الحلوين، أنا قصد ما عم نزلا صور بدون عوينات. قريباً صورة واضحة بدون عوينات”.

وأعاد ديب نشر صورة الفتاة نفسها مع تكرار رمز القلب مرات عدة. واللافت أنه نشر منذ أيام منشور يقول: “لايدي N 22-1-2018\ 20-6-2018، نهاية القصة”.

وأعلن الثنائي نوال الزغبي وإيلي ديب انفصالهما في العام 2008 بعد زواج دام 18 عاماً وأسفر عن 3 أطفال.