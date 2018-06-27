رئيس وزراء مالطا: سوف نستقبل سفينة المهاجرين “لايف لاين”

فاليتا: أعلن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات الأربعاء، أنه سوف يتم السماح للسفينة لايف لاين التي تقل مهاجرين، وتم منعها من الرسو في أوروبا منذ الخميس الماضي، للوصول لميناء في مالطا.

وقال موسكات في مؤتمر صحافي، إنه من المقرر أن يتم إعطاء السفينة الإذن الرسمي في وقت لاحق من اليوم، ومن المتوقع أن تصل مالطا في المساء.

وأضاف أن عدة دول أوروبية وافقت على استقبال بعض المهاجرين على متن السفينة، مضيفاً أن دولاً أخرى ربما تعرض القيام بنفس الشئ.

وأكد موسكات أنه سوف يتم استجواب طاقم قيادة السفينة، التي تديرها منظمة ألمانية غير حكومية، كما سوف يتم مصادرة السفينة.(د ب ا)