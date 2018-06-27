عاصي الحلاني يشن هجوماً على “نجوم مواقع التواصل” – (تغريدة)

لندن – “القدس العربي”: هاجم المطرب اللبناني عاصي الحلاني، على موقع “تويتر”، عدداً من النجوم الذين تقوم نجوميتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وغرّد الحلاني قائلاً: “رأيي .. بعض النجوم يبنون نجوميتهم على دعم بعض مواقع التواصل الاجتماعية.. تبخير وتعتير وتصفير وتبجيل والحان وكلمات ما فيها لا تحضير ولا تطوير”، “ويا ريت يا عزيزي الفنان تقوم من البير وتشوف شو عم بيصير”.

وختم بالقول: “النجومية يا حبيبي انتشار وافكار جديدة بالمواضيع وتجديد بالموسيقى وافكار وانتشار”.