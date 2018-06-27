هنود يتخذون ترامب إلهاً! ـ (صور وفيديوهات)

“القدس العربي”:

أثارت فيديوهات وصور انتشرت عل مواقع التواصل الاجتماعي لهنود اتخذوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إلهاً” يعبدونه و يتبركون به جدلاً و تعليقات ساخرة.

ويقود حملة التعبد هذه بترامب مزارع هندي يدعى بوسا كريشنا في إحدى القرى البعيدة في جنوب الهند، الذي ينشر صورا و فيديوهات لتعبده اليومي بترامب إلى جانب آلهة هندوسية أخرى. و يشنر هذا المزاع على صفحاته فيديوهات تعبده وآخرين في القرية بترامب، الذي عبر عن حبه له!.