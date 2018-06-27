هنود يتخذون ترامب إلهاً! ـ (صور وفيديوهات)
Jun 27, 2018
“القدس العربي”:
أثارت فيديوهات وصور انتشرت عل مواقع التواصل الاجتماعي لهنود اتخذوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إلهاً” يعبدونه و يتبركون به جدلاً و تعليقات ساخرة.
ويقود حملة التعبد هذه بترامب مزارع هندي يدعى بوسا كريشنا في إحدى القرى البعيدة في جنوب الهند، الذي ينشر صورا و فيديوهات لتعبده اليومي بترامب إلى جانب آلهة هندوسية أخرى. و يشنر هذا المزاع على صفحاته فيديوهات تعبده وآخرين في القرية بترامب، الذي عبر عن حبه له!.
لِكُلِ داءٍ دَواءٌ يُستَطَبُ بِهِ…. إلا الحَمَاقَةَ أعيت من يُداويها .
إله الفيزا ، هو يدعوه ليعطيه فيزا للجنة الأمريكية
لاغرابة على أمة تعبد البقر والحجر والشجر والثعابين وتسجد للفئران والقطط والثعالب عقيدة فاسدة فلماذا لايسجدون لدجال هذا العصر وقارون زمانه أما نحن فنحمد الله على نعمة الإسلام الذي كرمنا فلا نذل ولانخضع ولا نركع إلا لخالقنا جل شأنه وعظم سلطانه وتعالت وتنزهت صفاته ولله در القائل: أإله تبول الثعالب على رأسه £££ لقد ذل من بالت عليه الثعالب
مساكين هؤلاء الهنود…يعتقدون انهم اقدموا على سبق كبير عندما اوصلوا ترامب الى مرتبة الالوهية والعياذ بالله….ولم يصل الى علمهم ان بعض العرب قد سبقوهم الى ذلك وقدموا للمدعو ترامب ابو ايفانكا القرابين المالية الضخمة…وضمنوا له تنظيم المونديال رغم انه لايفرق بين الكرة والبطيخة….وخفضوا له جناح الذل…ليشتمهم على مزاجه….!!! وقد سبق للشاعر الكبير مظفر النواب ..التنبؤ بهذا الدين الجديد…ولكنه حصره في بعض العرب والاعراب عندما قال بعد كامب ديفد…: طوفوا بالبيت الابيض واعتمروا…..واما مناحم توبوا واستغفروا…؛ ومناحيم وترامب شيء واحد…!!!!.
ترمب سيفرح بهذا الخبر كثيراً وربما سيغدق على هؤلاء بركاته ودولاراته! البارحة قال ترمب بعد, ان مدحه ملك الاردن, انه لم يسمع هذا الكلام الجميل منذ فترة.
please add Sissi, Boutef and BenSelman they are Gods
… لماذا يا تُرى ؟