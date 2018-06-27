الحكومة الإثيوبية تحذر من احتمال وقوع تفجيرات أخرى في البلاد

أديس أبابا: حذرت الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، من احتمال وقوع هجمات تفجيرية أخرى على غرار التفجير الذي استهدف، السبت الماضي، حشدا من مؤيدي رئيس الوزراء، آبي أحمد علي، خلال مسيرة بالعاصمة أديس أبابا.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن المتحدث باسم الحكومة، أحمد شيدي، قوله: “هناك احتمالات بأن تنفذ تلك القوى (لم يسمها) التي نفذت هجوم أديس أبابا هجمات تفجيرية أخرى في مختلف المناطق”، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف شيدي أن “فشل تلك القوى في تحقيق أهدافها في هجوم السبت الماضي، سيدفعها إلى إحداث تفجيرات أخرى في مختلف مناطق البلاد”.

ودعا المواطنين إلى الحذر والتعاون مع السلطات الأمنية في الإبلاغ عن أي شبهات مريبة.

والسبت الماضي، وقع هجوم بقنبلة يدوية استهدف تجمعًا جماهيريًا حاشدا حضره رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في العاصمة أديس أبابا.

وقتل 4 إثيوبيين على الأقل وأصيب العشرات جراء الهجوم، حسب إعلام محلي.

ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي الهجوم بأنه “مدبر من قبل قوى لا تريد إثيوبيا موحدة”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى اليوم، كما لم تكشف بعد السلطات الإثيوبية عن نتائج تحقيقاتها حول الحادث.

وعقب توليه السلطة، في أبريل/نيسان الماضي، أعلن آبي أحمد عن سلسلة من القرارات والإصلاحات السياسية، وبموجبها تم إطلاق سراح العديد من السجناء السياسيين والعفو عن المعارضة المحظورة بالخارج. (الأناضول).