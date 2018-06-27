آل الشيخ يصف “بي ان القطرية” بـ”الحقيرة” ومعلقيها بـ”الكلاب والحشرات”.. وردود سعودية مفاجئة ـ (فيديو وتغريدات)

“القدس العربي”:

عاد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ لإثارة الجدل وردود الأفعال الغاضة والمهاجمة له حتى من السعوديين، حيث ظهر في فيديو على حساب “تويتر” للإعلامي الرياضي السعودي فواز الشريف، وهو يهاجم قناة “بي ان سبورتس ” القطرية ويصفها بـ”الحقيرة” و يصف ثلاثة من معلقيها وهم عصام الشوالى وهشام الخالصي وصادق بـ”الكلاب والحشرات ولحكم أكتافهم من السعودية وهم أول الخونة”.

وقد اثار هجومه ردود أفعال غاضبة حتى من معلقين سعوديين قالوا إن الإعلامي السعودي فواز الشريف حرَّف كلام المعلق التونسي عصام الشوالي في المباراة، التي فاز فيها المنتخب السعودي على نظيره المصري بهدفين لهدفين في كأس العالم.

معالي المستشار يجلد #المرتزقة عبر هذا الفيديو ويؤكد لانهتم بالحشرات وعلى قدر الدعس يكون النباح pic.twitter.com/XA4I0xu9Pk — فواز الشريف (@FawazAlshreef) 25 June 2018

وكان الشوالي قد علق على هدف تعادل السعودية أمام مصر، قائلاً: إن “الأخضر هرم لسنوات”، غير أن فواز الشريف حرفها في سؤاله لـ “آل الشيخ” بـ “انهان سنوات”.

ركّز يا فواز بارك الله فيك

الشوالي قال : بعد ان هرم سنوات @FawazAlshreef @Dmoojah pic.twitter.com/r9rcoPpqWs — هامور سابق (@Hamour_55) 25 June 2018

واعتر معلقون سعوديون أن المعلق التونسي أبدى بالعكس حماسًا كبيراً تسجيل السعودية الهدف وفوزها بالمباراة لاحقاً، وتغنيه ببطولاتها والألقاب التي حصدتها سابقاً.

وأطلق ناشطون سعوديون وسماً بعنوان “#الشوالي_في_قلوبنا”، وقد تصدر “التريند” السعودي بتويتر، وقد تفاعل معلقون عرب معه.

#الشوالي_في_قلوبنا

الأستاذ ( عصام الشوالي )

يمتلك ( ثقافة رياضية ) أكبر وأكثر من ثقافة قنوات رياضية كاملة ( بطواقمها ) و( محلليها ) لدينا بالسعودية اللي أغلبهم جاء من ( الصفحات الفنية ) هذي الحقيقة ومن لا يعجبه نفتح له الصفحات وحده وحده ونطلع تاريخه كله pic.twitter.com/4D5JPxRkpK — محمد سلطان (@Sultan1391M) 26 June 2018

وكتب المعلق التونسي على حسابه على “تويتر”: ”هاشتاغ #الشوالي_في_قلوبنا احسن حاجة صارت في حياتي ، شكرا لمحبّتكم و احترامكم و تقديركم ، احترام و حب متبادل ، انحبكم برشة ، شكرا للجمهور #السعودي و #العربي على هذه #الوقفة”.

هاشتاغ #الشوالي_في_قلوبنا احسن حاجة صارت في حياتي ، شكرا لمحبّتكم و احترامكم و تقديركم ، احترام و حب متبادل ، انحبكم برشة ، شكرا للجمهور #السعودي و #العربي على هذه #الوقفة ♥️ — Issam Chaouali (@Chaouali1970) 26 June 2018

بعد أن "هرم" سنوات تم تحويلها إلىٰ "اهان"

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المعلق العربي المحترم @Chaouali1970 لا يمكن أن يقع في خطأ فادح مثل هذا ويكون ضد 30 مليون شخص ..

.#عصام_الشوالي أنت الأفضل والمعلق الأول عربياً#الشوالي_في_قلوبنا pic.twitter.com/0kcSkPlxbj — أحمد بن ردين (@ahmadrodain) 26 June 2018