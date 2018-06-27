﻿

آل الشيخ يصف “بي ان القطرية” بـ”الحقيرة” ومعلقيها بـ”الكلاب والحشرات”.. وردود سعودية مفاجئة ـ (فيديو وتغريدات)

Jun 27, 2018

1

“القدس العربي”:

عاد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ لإثارة الجدل وردود الأفعال الغاضة والمهاجمة له حتى من السعوديين، حيث ظهر في فيديو على حساب “تويتر” للإعلامي الرياضي السعودي فواز الشريف، وهو يهاجم قناة “بي ان سبورتس ” القطرية ويصفها بـ”الحقيرة” و يصف ثلاثة من معلقيها وهم عصام الشوالى وهشام الخالصي وصادق بـ”الكلاب والحشرات ولحكم أكتافهم من السعودية وهم أول الخونة”.

وقد اثار هجومه ردود أفعال غاضبة حتى من معلقين سعوديين قالوا إن الإعلامي السعودي فواز الشريف حرَّف كلام المعلق التونسي عصام الشوالي في المباراة، التي فاز فيها المنتخب السعودي على نظيره المصري بهدفين لهدفين في كأس العالم.

وكان الشوالي قد علق على هدف تعادل السعودية أمام مصر، قائلاً: إن “الأخضر هرم لسنوات”، غير أن فواز الشريف حرفها في سؤاله لـ “آل الشيخ” بـ “انهان سنوات”.

واعتر معلقون سعوديون أن المعلق التونسي أبدى بالعكس حماسًا كبيراً تسجيل السعودية الهدف وفوزها بالمباراة لاحقاً، وتغنيه ببطولاتها والألقاب التي حصدتها سابقاً.

وأطلق ناشطون سعوديون وسماً بعنوان “#الشوالي_في_قلوبنا”، وقد تصدر “التريند” السعودي بتويتر، وقد تفاعل معلقون عرب معه.

وكتب المعلق التونسي على حسابه على “تويتر”: ”هاشتاغ #الشوالي_في_قلوبنا احسن حاجة صارت في حياتي ، شكرا لمحبّتكم و احترامكم و تقديركم ، احترام و حب متبادل ، انحبكم برشة ، شكرا للجمهور #السعودي و #العربي على هذه #الوقفة”.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left