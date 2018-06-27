باحثة تطالب بـ”فصل الدين عن الكرة”.. ومشجّعون تونسيون: لينين يرتدي “الشاشية” و”حنبعل” في الساحة الحمراء -(فيديو) 

تونس – “القدس العربي” – من حسن سلمان:

لم يحقّق المنتخب التونسي أي نتائج تُذكر خلال مونديال روسيا، غير أن المشجعين التونسيين تمكنوا من لفت أنظار العالم إليهم، وهو ما دفع أحد المواقع المحلية إلى الدعوة لمنحهم “كأس العالم” بدلا عن المنتخب “المخيّب للآمال”.

واحتل الجمهور التونسي الساحة الحمراء وسط موسكو، حيث حضرت الأعلام التونسية و”الجبّة” (اللباس التقليدي التونسي) بقوة، فضلا عن الرموز التاريخية كالقائد القرطاجي الشهير حنبعل، فيما أقبل مئات الروس على ارتداء “الشاشية” التونسية، حتى أن أحد المشجعين وضعها على رأس تمثال للزعيم السوفياتي لينين، ليعنوِن أحد المواقع المحلية “لينين بالشاشية التونسية”!

من جانب آخر، تواصلت الانتقادات الموجهة للمنتخب التونسي بسبب نتائجه التي وصفها البعض بـ”المخزية” لكرة القدم التونسية، حيث أصر الإعلامي سامي العكرمي على الوقوف دقيقة صمت تعبيرا عن غضبه الشديد من خروج منتخب بلاده من مسابقة كأس العالم.

فيما طالبت الباحثة رجاء بن سلامة بـ”فصل الدين عن الكرة”، حيث تساءلت على صفحتها في موقع فيسوك “ماذا ننتظر من لاعبين يصومون رمضان وهم يستعدون للمونديال؟ اَي مؤهلات ستكون لهم؟ وماذا ننتظر من مدرب يتحول الى داعية بعد ان اظهر انحيازا سياسيا مخالفا لكل قواعد الرياضة ودون ان يجد اَي رادع؟ قلناها ونكررها: خلط الدين بالسياسة يسيء الى الدين والى السياسة، وخلطه بالاقتصاد يسيء الى الاقتصاد والى الدين، وخلطه بالرياضة كذلك. مع ذلك كم كان جمهور المشجعين جميلا في روسيا وكم كان احمر الشواشي والإعلام نابضا بالحياة. تحيا تونس خالية من الرياء ومن الوسواس الديني”.

وكان عشرات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للمنتخب التونسي وهو يؤدي الصلاة قبل لقائه مع المنتخب الانكليزي. وأثار المقطع ردود فعل متباينة بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، حيث كتبت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة على حسابها في “فيسبوك”: “بالفاتحة والصلاة على النبي. هكذا تستعد تونس لمواجهة إنكلترا”.