كوريا الشمالية : اليابان ” تحشر أنفها فيما لا يعنيها”

لندن-”القدس العربي”:

اعتبر ممثل كوريا الشمالية في المؤتمر الدولي حول نزع السلاح المنعقد حاليا في جنيف دعوة اليابان لـ “بيونغ يانغ نزعل كامل سلاحها النووي تدخل فيما لا يعنيها “.

وانتقد ممثل كوريا الشمالية دعوة اليابان، قائلا إن “طوكيو لم تكن طرفا لإعلان بانمونجوم المشترك بين زعيمي الكوريتين، ولا لبيان قمة سنغافورة”، مما يعني أنها “تحشر أنفها في أمر لا علاقة لها به “

وكان الوفد الياباني قد أشار خلال مناقشة المؤتمر لنتائج القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم في سنغافورة مؤخرا، إلى أن بلاده وواشنطن وسيئول ستطالب بـ “تنفيذ بيونغ يانغ بنود الإعلان المشترك للقمة، حيث وعدت بالتخلي عن سلاحها النووي بصورة كاملة حسب ما نقلت قناة (اليابانيةNHK).

ويعرف بان ترامب وكيم قد وقعا على بيان في ختام قمتهما وافقت بموجبه بوينغ يانغ على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل، مقابل تقديم ضمانات أمنية لها من قبل واشنطن.