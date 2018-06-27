نتنياهو يخاطب الشعب الإيراني: رأينا شجاعتكم في كرة القدم كما هي في شوارع طهران -(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأربعاء عبر حسابه على “تويتر” رسالة الى الشعب الإيراني قال فيها “إن الشجاعة التي رأيناها منكم على ملاعب كرة القدم، أظهرتموها أيضا في شوارع إيران”، في إشارة الى المظاهرات الأخيرة التي انتظمت بإيران.

وفي صيغة سؤال أضاف نتينياهو : ” “تستطيعون تخيل ما يمكن تحقيقه بالأموال لو لم تستخدم لدعم الإرهاب في سوريا واليمن، بدل استثمارها في إيجاد حلول لتلوث الهواء ونقص المياه في إيران”.

وخاطب نتنياهو الإيرانيين في رسالته التي تحدث فيها باللغة الإنكليزية مرفقة بترجمة إلى الفارسية قائلا “الحل لكل هذه المشاكل هو الشعب الإيراني”. وإنه لهذا السبب عرض تقديم المساعدة الطبية بعد الهزة الأرضية المدمرة. وأضاف أنه “فتح حساب تلغرام باللغة الفارسية لمساعدة الإيرانيين في إعادة تدوير المياه”، مدعيا أنه لن يتوقف عن السعي للسلام مع الإيرانيين.

وتأتي رسالة نتنياهو للإيرانيين بعيد ساعات من دعوة الرئيس حسن روحاني للشعب الإيراني للحفاظ على الوحدة الوطنية.

وكان نتنياهو قد خاطب الشعب الإيراني في 10 يونيو الجاري ، عبر مقطع فيديو نشر، على حساب “إسرائيل تتكلم بالعربية” في “فيسبوك” وقال خلال حديثه :” إن الشعب الإيراني وقع ضحية لنظام وحشي وطغياني يحرمه من المياه”.