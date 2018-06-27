القوات العراقية تعثر على جثث أشخاص خطفهم تنظيم “الدولة الإسلامية”

بغداد: عثرت القوات الأمنية العراقية الأربعاء على ثماني جثث قرب طريق بغداد كركوك، بينهم ستة أشخاص مخطوفين ظهروا في فيديو لتنظيم الدولة الأسبوع الماضي، بحسب ما أكد مسؤول أمني لوكالة فرانس برس.

وقال الفريق مزهر العزاوي قائد عمليات منطقة دجلة التي تضم محافظتي ديالى وكركوك وأجزاء من صلاح الدين في بيان “عثرنا خلال عملية عسكرية على ثمان جثث متفسخة ومفخخة بأحزمة ناسفة” في منطقة تل شرف في صلاح الدين.

وأضاف العزاوي “هذه الجثث تعود للمختطفين الذين ظهروا في فيديو تنظيم الدولة الأخير”.

وأكد ضابط في شرطة صلاح الدين العثور الجثث، لافتا إلى أنها نقلت إلى مستشفى طوزخورماتو شمال بغداد.

ونشرت وكالة “أعماق” الدعائية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية السبت الماضي، فيديو عبر تطبيق “تلغرام”، يهدد فيه عناصر من التنظيم المتطرف بإعدام ستة أشخاص ما لم يتم إطلاق سراح “المعتقلات من أهل السنة” خلال ثلاثة أيام.

ويشير الفيديو في بدايته إلى أن المعتقلين هم من عناصر الشرطة العراقية وقوات الحشد الشعبي، وقد أسرهم التنظيم على طريق بغداد كركوك.

ويبدو في الفيديو أن المعتقلين الستة، الذين عرف ثلاثة منهم عن أنفسهم بأنهم من كربلاء المقدسة في جنوب العراق وواحد من الأنبار في غربه، قد تعرضوا للضرب المبرح.

بدا خلفهم علم التنظيم الأسود، وعنصران مسلحان أحدهما ملثم والثاني تم إخفاء وجهه بالمونتاج.

ودعا العنصر الثاني من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية الفيديو، الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلات “من أهل السنة” خلال ثلاثة أيام، مهددا بإعدام المعتقلين الموجودين لديه.

ويشير التنظيم بـ “المعتقلات من أهل السنة” إلى نساء وزوجات الجهاديين المعتقلات في السجون العراقية، واللواتي صدرت ببعضهن أحكام تتراوح بين المؤبد والإعدام.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في كانون الأول/ديسمبر 2017 انتهاء الحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة بعد إعلان “النصر” عقب استعادة آخر مدينة مأهولة كانوا يحتلونها.

لكن بحسب خبراء، لا يزال مسلحون إسلاميون متطرفون كامنين على طول الحدود المعرضة للاختراق بين العراق وسوريا وفي مخابئ داخل مناطق واسعة من الصحراء العراقية.(أ ف ب).