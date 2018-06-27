” إندبندنت “: أمريكا تخلت عن مطلب الاطاحة بالأسد

“لندن-”القدس العربي”:

“لحظة سيدوّنها التاريخ.. الولايات المتحدة تخلّت عن مطلب الإطاحة بالأسد في سوريا” .. عنوان مقال نشرته صحيفة “الاندبندنت” للكاتب روبرت فيسك يرى فيه أن الرسالة الأمريكية للمقاتلين ضد جيش النظام السوري وصلت، ومفادها عدم انتظار الدعم منها ومن الغرب.

ويقول الكاتب ” “عندما أدركَت واشنطن الأوضاع الصعبة التي تواجهها القوات الحليفة لها في سوريا، قالت إنّها تنصح الروس والسوريين بعدم انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار -وهذا يعني أنّ الأمريكيين يسحبون السجادة من تحت أقدام حلفائهم”.

ويرى الكاتب أنّ كلمات الرسالة الأمريكية للمقاتلين والتي ورد فيها فيها : “عليكم عدم الاستناد في قراراتكم على توقّع بتدخّل أمريكي. فنحن في الولايات المتحدة ندرك الظروف الصعبة التي تواجهونها، وطلبنا من موسكو والنظام السوري عدم اتخاذ قرارات عسكريّة تنتهك منطقة خفض النزاع″. ما هي الا اشارة واضحة بانّ السياسة الأمريكية يئست من مطلب الإطاحة بالأسد ويبدو أنّها تخلّت عن المعارضة المسلّحة

واعتبر فيسك أنّ ما يجري على الارض السورية الآن يعدّ “نقطة تحوّل في الحرب مع النصر الذي يحققه رئيس النظام السوري بشار الأسد باستعادة المناطق التي كان يسيطر عليها المسلّحون”.

ولا يعتقد الكاتب بأن “حزب الله” أو الحرس الثوري الإيراني منخرطان في المعركة جنوب سوريا، حيث اتفق الروس والأمريكيون، ومعهم النظام السوري بأن الهجوم يجب أن يكون روسيًا سوريًا فقط. مشيرا الى أنّ الرئيسين الروسي والأمريكي طمأنا تل أبيب بأنّ المعركة ستكون داخليّة ولن تمتدّ إلى مرتفعات الجولان المحتلّة “

وان واشنطن قد تكون أبلغت إسرائيل بأنّ العودة الى الوضع الذي كانت عليه الجولان قبل اندلاع الحرب السورية والفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية بمنطقة عازلة تشغلها قوات من الأمم المتحدة، هو أمرٌ مفضّل لدى الأمريكيين.

وختم الكاتب مقاله بالقول ” إنّه يمكن لواشنطن أن تقول إنّها تمكّنت من إبعاد إيران عن إسرائيل، ولكن ما تقوم به يعني أيضًا أنّها وحلف شمال الأطلسي تخلّيا عن مطلب الإطاحة بالرئيس الأسد.