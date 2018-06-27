مجدي عبد الغنى يصرخ : أنا مش حرامي و”مسرقتش” قمصان المنتخب وأرفض التشكيك فى سمعتى -(فيديو)

لندن –”القدس العربي”:

أثارت مداخلات عضو اتحاد الكرة المصري مجدي عبد الغني اثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري مزيدا من الجدل حول الاتهامات التي لاحقته مؤخرا.

وقال مجدي عبد الغنى منفعلا في المؤتمر الصحافي الذي كان مخصصا لمشاركة مصر في المونديال، مدافعا عن نفسه ومخاطبا الصحافيين: “أنا مش حرامي ومسرقتش القمصان وأرفض التشكيك فى سمعتي.”

وأَضاف عبد الغنى موجها حديثه لمنصة المؤتمر الصحافي حيث يجلس رئيس اتحاد الكرة هانئ أبو ريدة قائلا: “لي أسرة وعائلة ترفض التشكيك في سمعتي، فلست حرامي، ولم أتحدث عن فساد، ولم أرتكب خطأ أحاسب عليه حتى يتم استبعادي من رئاسة البعثة”.

وتابع عبد الغني ملوحا بعقد مؤتمر لشرح التفاصيل وقال: ” لم أسرق قمصان المنتخب وكل القرارات التي اتخذت ضدي خاطئة وسوف أعقد مؤتمرا صحافيا لشرح كل الملابسات”.

وكان المؤتمر مخصص لمشاركة منتخب مصر في مونديال روسيا، إلا الكابتن مجدي عبد الغني حرص على مطالبة اتحاد الكرة بنفي الاتهام الذي لاحقه قبيل انطلاقة المونديال واستبعاده من عضوية البعثة الرسمية بسبب اتهامه بسرقة قمصان المنتخب حسب ما نشر في الإعلام المحلي.

وانتهت مشاركة مصر في كأس العالم بعد غياب عن المونديال لمدة 28 عاما، وذلك بخسارة المباريات الثلاثة في المجموعة الأولى أمام أوروغواى وروسيا والسعودية.