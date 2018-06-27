ألمانيا تودّع كأس العالم بهزيمة مُذلة أمام كوريا الجنوبية-(فيديوهات)

لندن-”القدس العربي”:

ودّع المنتخب الألماني نهائيات كأس العالم من مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ ثلاثينات القرن الماضي، بهزيمة صادمة على يد كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “كازان آرينا”، لحساب المجموعة السادسة، ليدخل ممثل آسيا التاريخ من الباب الكبير، بتحقيق أول انتصار آسيوي على الماكينات الألمانية.

بدأ حامل اللقب المباراة بهدوء شديد وكأنه يخوض مباراة ودية، وليس في اختبار مصيري لضمان التأهل للأدوار القادمة، ووضح ذلك من خلال المحاولات الخجولة التي لم تُشكل أدنى خطورة على مرمى حامي عرين الشمشون الكوري، واستمر الوضع كما هو عليه لأكثر من 20 دقيقة، إلى أن أتيحت أولى الفرص شبه المحققة، للمنتخب الكوري، عن طريق هجمة مرتدة، انتهت بعرضية وصلت لمهاجم توتنهام سون، ليُسدد كرة قوية مرت فوق العارضة بقليل.

شعر رجال يواكيم لوف بخطورة الموقف في آخر دقائق الشوط الأول، لكن الهجمات افتقدت للدقة في اللمسة الأخيرة، قبل أن يظهر دور الحارس هيون جو أو، في تصديه لرأسية غورتسيكا، التي أنقذها بردة فعل مُذهلة، ارتدت في نفس اللحظة، بهجمة معاكسة انتهت بتمريرة في العمق لسون، الذي راوغ نوير، وفي الأخير لم يلحق بالكرة قبل أن تذهب إلى خارج الملعب.

وفي الوقت الذي كانت تعتقد فيه الجماهير الألمانية أن منتخبها سيحفظ ماء وجهه بهدف لا يُعوض في الدقائق الأخيرة، على غرار ما حدث أمام السويد، جاءت الصدمة بهدف كوريا الجنوبية الأول في الدقيقة 90، أحرزه كيم يونغ غون بهدية من الدفاع، على إثرها وجد نفسه وجهًا لوجه مع نوير داخل منطقة الست ياردات، ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

وحاول المنتخب الألماني إنقاذ سمعته بتسجيل هدف التعديل، بالهجوم بكل لاعبيه، بما فيهم الحارس مانويل نوير، لتأتي الضريبة باستقبال رصاصة الرحمة الثانية، من هجمة مرتدة وضعها سون في المرمى الخالي من حارسه، ليُصبح المنتخب الكوري أول من يُطيح بالألمان من الدور الأول في كأس العالم منذ عام 1938.