هذه الاعراض تنذر صاحبها بسرطان الكبد

لندن-”القدس العربي”:

تاليا الأعراض التي يمكن من خلالها تشخيص الإصابة بسرطان الكبد مبكرا كما حددها باحثون في المنظمة البريطانية الخيرية للبحوث السرطانية،وبحسب المختصين فإن أكثر المعرضين للإصابة بسرطان الكبد هم الذين يعانون من تليفه والتهاب الكبد الفيروسي “سي”.

ومن العلامات الأخرى التي ذكرها الباحثون فقدان الشهية والوزن لأسباب مجهولة، واصفرار الجلد (اليرقان”.

كما أن البطن المتورم (المنتفخ)، والشعور الدائم بالغثيان، وظهور بول بلون داكن كلها علامات تنذر بهذا السرطان.

وتقول التقارير الطبية انه عند إهمال الشخص لهذه العلامات، قد يتطور المرض، وفي مرحلته الثالثة يبدأ بالانتقال إلى أعضاء أخرى في الجسم. ويرافق هذه المرحلة تورم القدمين وأسفل الظهر واحمرار باطن اليدين، وتكون حرارة الجسم من 37 إلى 39 درجة مئوية ولا تنخفض بتناول الأدوية.