تركيا ترفض الالتزام بالحظر الأمريكي على استيراد النفط من إيران

إسطنبول: قال وزير الاقتصاد التركي، الأربعاء، إن مطالبة الولايات المتحدة لدول العالم بوقف استيراد النفط الإيراني حتى لا تتعرض لعقوبات أمريكية “غير ملزمة” لأنقرة.

وقال الوزير التركي، نهاد زيبكجي، في العاصمة التركية “سننظر ما إذا كانت هناك قرارات أو عقوبات من جانب الولايات المتحدة في هذا الشأن. سنتبع مصالحنا فقط”.

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قد قال للصحافيين، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة حذرت حلفاءها من أنها لن تقبل باستمرار استيرادهم للنفط الإيراني بعد 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشار المسؤول إلى أنه لن تكون هناك مهلة إضافية قبل تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران والتي كان الرئيس ترامب قد حددها بـ 180 يوما عندما أعلن من جانب واحد الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني في مايو/ أيار الماضي. كما لا تعتزم الولايات المتحدة استثناء أي دولة من الالتزام بالعقوبات التي فرضتها على إيران.

وقال المسؤول إنه على هذه الدول “بدء خفض الواردات الآن”، واصفا الفترة الراهنة بأنها وقت “الانسحاب”.

ونقلت وكالة أنباء أناضول التركية الرسمية عن وزير الاقتصاد قوله “علاوة على ذلك سنحرص على ضمان عدم معاملة صديقتنا وشقيقتنا إيران بطريقة غير عادلة”.

(د ب أ)