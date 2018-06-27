“البعوض” يدفع علماء لابتكار “حقن” لا تسبب الألم –(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

قال موقع DIGITALTREDNDS” ” إن علماء في جامعة اوهايو الأمريكية ابتكروا نوعًا جديدًا من الحقن المجهرية التي لا تسبب اي الم للمرضى

واستلهم العلماء القائمون على الاكتشاف الجديد الذي حمل اسم “مايكرونيدل” فكرتهم تلك من البعوض، إذ أصبحت الحشرة التي يكرهها الجميع لما تسببه لهم من قرصات، مصدر إلهامهم في الكشف الطبي الجديد.

ونقل الموقع على لسان استاذ الهندسة الميكانيكية في الجامعة بهارات بوشهان قوله: “تركيزنا انصب على فهم الطريقة التي يلسع بها البعوض لأنه قادر على القيام بذلك لبضع دقائق دون أن نشعر بشيء، فأردنا بذلك معرفة ما إذا كان يمكننا تطوير حقن دقيقة خالية من الألم”.

مشيرا الى ان العمل “يجري العمل على فهم طبيعة لسع البعوض للناس دون أن يؤلمهم أو يشعروا به، من أجل إنجاز النموذج الأول من الحقنة”.

وأكد بوشهان انه، يمكن التوصل لصنع حقنة دقيقة تحتوي على إبرتين، الأولى منهما تحقن المادة المخدرة والأخرى يمكنها سحب الدم أو حقن العقاقير الطبية في الجسم، مؤكدًا أن المواد اللازمة والتكنولوجيا المطلوبة لإنشاء مثل هذه الحقنة موجودة بالفعل.