جمعية الصحافيين الرياضيين التونسيين ترفض تصريحات آل الشيخ بحق معلقين رياضيين.. وتتعهد بملاحقته قضائيا

“القدس العربي”: رفضت جمعية الصحافيين الرياضيين التونسيين، الأربعاء، ما وصفته بـ”النعوت النابية” التي صدرت عن رئيس الهيئة الرياضية السعودية، تركي آل الشيخ تجاه معلقين في قناة “بي إن” الرياضية، اليوم.

وعبرت الجمعية، في بيان أصدرته الأربعاء، عن استنكارها ورفضها القاطع لتصريحات المسؤول السعودي المثير للجدل وطالبته بالاعتذار الفوري.

وتعهدت، في بيانها، بمتابعة آل الشيخ أمام المحاكم التونسية والدولية. كما عبرت عن “مساندتها للزملاء الصحافيين في قناة بي إن سبورت التي تعد منارة إعلامية تشغل العديد من الكفاءات التونسية والعربية”.

وكان تركي آل الشيخ أثار جدلا واسعا وردود أفعال غاضبة ومهاجمة له حتى من السعوديين، الأربعاء، بعد أن ظهر في فيديو على صفحة تويتر الخاصة بالإعلامي الرياضي السعودي، فواز الشريف، وهو يهاجم قناة “بي إن” القطرية ويصفها بـ”الحقيرة”، و يصف ثلاثة من معلقيها وهم عصام الشوالي وهشام الخالصي وصادق بـ”الكلاب والحشرات ولحم أكتافهم من السعودية وهم أول الخونة”.