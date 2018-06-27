مادة في “العنب الأحمر” تساعد على تطوير علاج لسرطان الثدي

لندن-”القدس العربي”:

قال موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن فريق علماء بجامعة ريو دي جانيرو في البرازيل اكتشفوا مادة موجودة في العنب الأحمر تساعد على تطوير علاج ضد أكثر من نصف حالات سرطان الثدي،حيث نجح العلماء باستخدام “ريسفيراترول”، وهو مركب حيوي موجود في العنب الأحمر، للمرة الأولى في منع تكتلات بروتين p53 ، وهي بنية موجودة في حوالي 60٪ من سرطانات الثدي.

وقال احد المشاركين في الفريق الدكتور دانييللي فيراز دا كوستا : “إن هذه النتائج تقرب العلماء من تطوير دواء قادر على التصرف بشكل مباشر على تكتل الخلايا العادية الى تتحول إلى سرطانية”.