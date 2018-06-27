نجمة عربية “تشمت” بمنتخب ألمانيا قبل نهاية المباراة

لندن –”القدس العربي”:

سارعت الفنانة سيرين عبد النور بنشر مقطع فيديو على حسابها على “تويتر” للهدف الثاني للمنتخب الكوري الجنوبي في شباك، المنتخب الألماني، في المباراة التي انتهت بخروج ألمانيا من البطولة مساء اليوم االأربعاء.

كثيرون اعتبروا سعادة سيرين بالهدف الثاني الذي قضى على البطل السابق للمونديال، نوع من “الشماتة” بالمنتخب الألماني، سيما وانها تشجّع وزوجها فريد رحمة المنتخب البرازيلي.