من سخرية قائد السويد لشماتة البرازيل.. ردود الأفعال على فضيحة ألمانيا- (فيديو وتغريدات)

“القدس العربي”: حدث ما لم يكن يتوقعه عشاق كرة القدم، بخروج المنتخب الألماني من الدور الأول في نهائيات كأس العالم، للمرة الأولى منذ 80 عامًا، بعد سقوطه المُدوي أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 0-2 في اللقاء الذي جرى، عصر الأربعاء، على ملعب “كازان آرينا”، لحساب المجموعة السادسة، التي تأهل منها السويد كمتصدر بفارق الأهداف عن المنتخب المكسيكي.

وتباينت ردود الأفعال على خروج حامل اللقب من مرحلة المجموعات للمرة الثالثة على التوالي بعد إيطاليا وإسبانيا في آخر نسختين. في ألمانيا، لم يجد الحساب الرسمي للمنتخب على تويتر، سوى الاعتذار للشعب، مع الاعتراف بتواضع الأداء الذي ظهر عليه الناسيونال مانشافت في البطولة، وذلك عكس حساب كوريا الجنوبية، الذي أثنى على إنجاز الشمشون وانتصاره التاريخي على ألمانيا، كأول منتخب آسيوي يُذيق الماكينات من مرارة الهزيمة في المونديال.

ردة الفعل الأغرب، كانت لقائد المنتخب السويدي، أندرياس غرانكفيست، الذي التقطته العدسات بعد الفوز على المكسيك بثلاثية نظيفة، وهو يستفسر عن نتيجة المباراة الأخرى، وعندما تلقى الخبر اليقين بخسارة الماكينات أمام كوريا الجنوبية 2-0، انفجر من الضحك، تمامًا كما فعلت البعثة الإعلامية البرازيلية في ملعب “أتريكت أرينا”، الذي يستضيف مباراتهم ضد صربيا.

وهكذا جاءت أبرز ردود الأفعال على خروج ألمانيا مُبكرًا من كأس العالم.

Mexico fans when South Korea knocked Germany out of the #WorldCup pic.twitter.com/b1hWaGwRxS

Fans in Berlin react to Germany crashing out of the World Cup at the group stage for the first time since 1938 https://t.co/mLhFcF00qu pic.twitter.com/ARlxdI28pn

Live scenes as England fans watch Son score the 2nd to knock Germany out… #KORGER #ENG pic.twitter.com/88lz8UzSh0

A video out of Lebanon showing #BRA fans carrying a #GER coffin as they walk down the street. #BRAxSER #GERxKOR #Germany

