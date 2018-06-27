﻿الشاب خالد وكوكبة من الفنانين العرب يضيئون مهرجان «صيف قطر» تزامناً مع مونديال روسيا

الدوحة «القدس العربي» : تترقب جماهير كرة القدم في الدوحة السهرة الفنية التي سيحييها ملك أغنية الراي الجزائري الشاب خالد اليوم الخميس في صالة علي بن حمد العطية، ضمن ست عروض موسيقية سيحييها فنانون عرب في منطقة المشجعين، التي تستقطب آلافا من عشاق الكرة المستديرة منذ بداية مونديال روسيا.

وقد بدأ القائمون على مناطق مشجعي المونديال باكرا تسطير برنامج حفلات فنية لاستقطاب العائلات، تزامنا مع انطلاق مهرجان قطر للسياحة والترفيه، حيث نظمت سلسلة من الحفلات الموسيقية في منطقة المشجعين في صالة علي بن حمد العطية، على هامش العروض المسائية لمباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018.

ومن المقرر أن يصل عدد الحفلات الموسيقية إلى ست حفلات مجانية يستمتع بها الجمهور من العائلات وعشاق كرة القدم خلال فترة البطولة. وسيحييها فنانون من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي، من بينهم المطرب الجزائري العالمي الشاب خالد. وتبدأ كافة الحفلات الموسيقية التي تنظمها شركة «ذا سوشيال ستديوز» اليوم الخميس في تمام الساعة 7:30 مساءً.

وقبيل حفلة الشاب خالد، كان الجمهور على موعد يوم الاثنين مع المطرب المغربي حاتم عمور، الذي ملأ صالة علي بن حمد العطية حماس بأغانيه الشبابية، وذلك قبيل انطلاق المباراة التي جمعت بين المغرب وإسبانيا، في حين ينتظر المشجعون مشاركة النجم العالمي الشاب خالد الذي سيكون على موعد مع جمهوره اليوم الخميس . وخلال مباريات ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018، سيقدم كل من المطرب العراقي محمد الفارس والفنان اللبناني زياد برجي حفلتين موسيقيتين، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافق 6 و7 من شهر تموز/ يوليو المقبل. وخلال الأسبوع الأخير من البطولة، سيقدم نجم ستار أكاديمي المطرب الكويتي عيسى المرزوق، حفلة موسيقية يوم الثلاثاء الموافق 10 تموز/ يوليو، تتبعه في اليوم التالي حفلة للنجم الكويتي إبراهيم دشتي.

وبعد مرور أسبوع من بداية المونديال، تهافت أكثر من 50 آلاف متفرج على مناطق المشجعين التي تسهر عليها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ووزارة الثقافة والرياضة، والهيئة العامة للسياحة.

وتعد منطقة المشجعين في قطر إحدى أبرز معالم مهرجان صيف قطر 2018 الذي انطلق بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر بتنظيم من الهيئة العامة للسياحة، ويستمر لأكثر من شهرين. ويقدم المهرجان عروض تسوق واحتفالات وأنشطة سياحية ورياضية وترفيهية تناسب الأفراد من كافة الأعمار في قطر.

وتفتح منطقة المشجعين أبوابها للجمهور خلال أيام المباريات فقط اعتباراً من الساعة 2 ظهراً إلى منتصف الليل حتى 28 يونيو، في حين تفتح المنطقة أبوابها أمام المشجعين من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل في الفترة من 30 حزيران/ يونيو وحتى 15 تموز/ يوليو المقبل.

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