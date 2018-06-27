﻿دانييلا رحمة نجمة الموسم الرمضاني تشرك جمهورها في كواليس رقصاتها في مسلسل «تانغو»

بيروت – «القدس العربي» : أكدت بطلة مسلسل «تانغو» دانييلا رحمة، التي شكّلت مفاجأة الموسم الرمضاني 2018 بعد النجاح الذي أحرزته في أول أدوارها البطولية الدرامية بتجسيدها شخصية فرح في المسلسل الرمضاني الأكثر متابعة وجماهيرياً «تانغو»، أن الشخصية تطلّبت منها الكثير من التحضيرات اليومية وسهر الليالي من أجل النتيجة، التي لمسناها. وتوّجهت بالشكر عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بالشكر للمدربين الذين وقفوا الى جانبها ودعموها.

وأرادت دانييلا، التي ابدعت في دورها التمثيلي الأوّل وفي أسر المشاهدين بأدائها لا بعملها على مظهرها، أن تشرك جمهورها في كواليس التدريبات التي خضعت لها مع مدربيّها والعمل ليل نهار للوصول الى النجاح، الذي أحرزته في أولى بطولاتها الدرامية عبر نشرها مقطعاً من الفيديو ظهرت فيه وهي تقوم بالتدريبات الشاقة والمكثفة على الرقصات المختلفة، التي شهدناها فيها في المسلسل، والتي مكّنتها من الوصول الى هذه النتيجة المشّرفة والعالية الجودة في أداء دورها كراقصة ومدّربة لرقصة التانغو العالمية. وعلّقت على الفيديو بالشكر والثناء عبر قولها:«شخصيّة فرح تطلبت الكثير من التحضيرات اليومية وسهر الليالي تنوصّل النتيجة اللي شفتوها على الشاشة.. بدي إشكر «بطل» مسلسل #تانغو المخرج المبدع #رامي_حنا على المتابعة من أول نهار لآخرو وأكيد صديقي الراقص المحترف رائد مراد على وجوده حدّي بهيدا التحدي #كواليس».

تجدر الاشارة الى أنّ المسلسل بطولة النجم السوري باسل خياط حقّق نسب مشاهدة عالية أثناء عرضه في الشهر الفضيل، وكان من بين الأعمال الدرامية التي تصّدرت المنافسة، نظراً لانتاجه الضخم ولنجوم العمل فيه أبرزهم باسم مغنية ودانا مارديني وسواهم من نجوم التمثيل، ونظراً للأحداث البوليسية المشوقة والسريعة، التي تابعناها عن مقتل فرح، التي كانت مع عشيقها أثناء الحادث ومحاولة زوجها (النجم باسم مغنية) البحث عن قاتل زوجته بعد اكتشافه لخيانتها.

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حماسة الجمهور الذي حضر ومن أبرزهم وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال افيديس كيدانيان وعدد من الشخصيات السياسية وإلاجتماعية والعسكرية والاعلامية.

وعلى مدى ساعتين من الوقت لم يعرف الجمهور الهدوء بسبب الحماسة التي اشعلها بداخله غي مانوكيان صاحب الأنامل الذهبية بعزفه على البيانو منذ أن اعتلى المسرح وقاد فرقته الموسيقية، حيث قدّم أجمل المعزوفات اللبنانية والعالمية والتي تنوّعت بين التراث الشرقي والغربّي والكلاسيكي.

البداية كانت مع معزوفة موسيقية من تأليف مانوكيان قبل أن يباشر بعزف أجمل الأغاني لكبار عمالقة الفنّ اذ قدّم معزوفة «ليلة حب» لكوكبة الشرق كلثوم أتبعها بسلسلة مقطوعات موسيقية لكلّ من سيدّ درويش وزكي ناصيف والسيدة فيروز. وبعدها انضّم الى مانوكيان النجم المصري «آبو»، الذي قدّم عدداً من الأغاني التي أغنت مكتبة الغناء الشرقي العريق فبدأ بأغنية «أهواك» للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ثمّ أغنية «حلوة يا بلدي»، للنجمة الراحلة داليدا، التي أهداها الى بلده مصر وأرفق ذلك بتحية الى بلده عبر عرض فيديو عن مصر وشعبها على شاشة ضخمة، وأعرب آبو عن سعادته في لبنان بقوله: «سعيد أنا بوجودي في لبنان، فأنتم جمهور يمدّني بالفرح، وأشكر حضوركم»، وبعدها قدّم مجموعة من الأغنيات من ألحان وعزف مانوكيان في ديو فريد من نوعه يحدث للمرة الرابعة بينهما بعد أن أثبت نجاحه الكبير.

ولم ينس مانوكيان أن يوّجه تحية الى أرمينيا إذ قام في منتصف السهرة بعرضٍ موسيقيٍ للفلوكلور الأرمني، مترافقاً مع تقديم مجموعة من الأغاني أدّاها عدد من المواهب.

وقبل انتهاء السهرة صعد آبو مجدداً الى خشبة المسرح وقدّم أغنيته الشهيرة «ثلاث دقات»، والتي انتظرها الجمهور كثيراً بفارغ الصبر وهتف «بيس بيس» فلبّى آبو الطلب وأعاد تقديم الأغنية أكثر من مرة، ثم قدّم بعدها للمرة الأولى أغنيته الجديدة «ما تجي» التي استحوذت بدورها على اعجاب الحضور، ثم أنهى وصلته الفنية على المسرح بغناء «3 دقات» التي أشعلت حماسة الجمهور.

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