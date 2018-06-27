﻿غي مانوكيان وآبو يشعلان ليل مهرجانات «بيت مسك» ويحوّلان السهرة إلى حالمة

افتتحت أولى ليالي مهرجانات «بيت مسك» الصيفية بسهرة غنائية وموسيقية ملوّنة جمعت بين أنغام الموسيقار اللبناني غي مانوكيان والنجم المصري آبو صاحب الأغنية الشهيرة «3 دقات» في سهرة وصفت بأنها حالمة نظراً لما تضمّنته من تنوّع موسيقي من بلدان شمال أفريقيا ولبنان وأرمينيا أشعلت حماسة الجمهور الذي حضر ومن أبرزهم وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال افيديس كيدانيان وعدد من الشخصيات السياسية وإلاجتماعية والعسكرية والاعلامية.

وعلى مدى ساعتين من الوقت لم يعرف الجمهور الهدوء بسبب الحماسة التي اشعلها بداخله غي مانوكيان صاحب الأنامل الذهبية بعزفه على البيانو منذ أن اعتلى المسرح وقاد فرقته الموسيقية، حيث قدّم أجمل المعزوفات اللبنانية والعالمية والتي تنوّعت بين التراث الشرقي والغربّي والكلاسيكي.

البداية كانت مع معزوفة موسيقية من تأليف مانوكيان قبل أن يباشر بعزف أجمل الأغاني لكبار عمالقة الفنّ اذ قدّم معزوفة «ليلة حب» لكوكبة الشرق كلثوم أتبعها بسلسلة مقطوعات موسيقية لكلّ من سيدّ درويش وزكي ناصيف والسيدة فيروز. وبعدها انضّم الى مانوكيان النجم المصري «آبو»، الذي قدّم عدداً من الأغاني التي أغنت مكتبة الغناء الشرقي العريق فبدأ بأغنية «أهواك» للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ثمّ أغنية «حلوة يا بلدي»، للنجمة الراحلة داليدا، التي أهداها الى بلده مصر وأرفق ذلك بتحية الى بلده عبر عرض فيديو عن مصر وشعبها على شاشة ضخمة، وأعرب آبو عن سعادته في لبنان بقوله: «سعيد أنا بوجودي في لبنان، فأنتم جمهور يمدّني بالفرح، وأشكر حضوركم»، وبعدها قدّم مجموعة من الأغنيات من ألحان وعزف مانوكيان في ديو فريد من نوعه يحدث للمرة الرابعة بينهما بعد أن أثبت نجاحه الكبير.

ولم ينس مانوكيان أن يوّجه تحية الى أرمينيا إذ قام في منتصف السهرة بعرضٍ موسيقيٍ للفلوكلور الأرمني، مترافقاً مع تقديم مجموعة من الأغاني أدّاها عدد من المواهب.

وقبل انتهاء السهرة صعد آبو مجدداً الى خشبة المسرح وقدّم أغنيته الشهيرة «ثلاث دقات»، والتي انتظرها الجمهور كثيراً بفارغ الصبر وهتف «بيس بيس» فلبّى آبو الطلب وأعاد تقديم الأغنية أكثر من مرة، ثم قدّم بعدها للمرة الأولى أغنيته الجديدة «ما تجي» التي استحوذت بدورها على اعجاب الحضور، ثم أنهى وصلته الفنية على المسرح بغناء «3 دقات» التي أشعلت حماسة الجمهور.

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