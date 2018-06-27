﻿توسيع الترشيح بشكل غير مسبوق ومشاركة مخرجين عرب في لجان تحكيم الأوسكار

نيويورك – «القدس العربي»: رشحت أكاديمة الفنون والعلوم السينمائية الأمريكية قبل ثلاث سنوات عشرة رجال وعشر نساء في فئات التمثيل، وكان جميعهم من أصحاب البشرة البيضاء، ولم يكن هذا الترشيح مفاجئا للكثير من النقاد لأن تركيبة الأكاديمية كانت تتألف من 93 في المئة من البيض و76 في المئة من الرجال.

وتكررت المشكلة في السنة التالية إذ خلت الترشيحات في فئات التمثيل من الفنانين غير البيض مما أدى الى انتشار صفحات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الى تغييرات كبيرة في الأكاديمية وجوائز الأوسكار. واختارت أكاديمية فنون وعلوم الصورة الأوسكار، لبنانيين ومصريين وتونسيين للمشاركة ضمن فريق التحكيم الخاص باختيار الأفلام المرشحة لتسلم جائزة الأوسكار 2019.

فمن لبنان اختير المخرج زياد دويري ونادين لبكي، ومن مصر اختير المخرج الشاب محمد صيام، مع خبير المؤثرات البصرية ياسر حامد، والمنتجة التونسية درة بوشوشة والممثلة الفلسطينية هيام عباس.

وأعلنت الأكاديمية بالفعل نتيجة هذه الضغوط أنها ستنشط في اتجاه تعيين أعضاء جدد، وفي عام 2016 ظهرت بعض النتائج إذ تم ادراج تيسا طومسون وإدريس إلبا ونجوم فيلم «الفهود السود» في لائحة الترشيحات، وزاد التمثيل الإجمالي للنساء في الأكاديمية الى 27 في المئة من 25 في المئة وشكل الاشخاص غير البيض 11 في المئة في الأكاديمية من 8 في المئة .

وكشفت الأكاديمية يوم الاثنين الماضي عن لائحة عام 2018 ليتضح أنها الأكبر حتى الآن إذ وجهت المنظمة الدعوات الى 928 شخصا، من بينهم تيفاني هاديش، كومال نانجاني، سارة سيلفرمان، ايملي غودمان، ايمى شومر، كين جونغ وهانيبال بوراس وغيرهم .

واتضح أيضا، أن اللائحة المحتملة (التي ستحتاج الى قبول الدعوات قبل أن تكون رسمية) هي 49 في المئة من الاناث و38 في المئة من الأشخاص الملونين، مما يزيد التمثيل النسائي من 28 الى 31 في المئة، وهي أفضل نسبة على الاطلاق في تاريخ الجائزة العالمية.

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