﻿تدهور مفاجئ لصحة الفنانة المغربية نادية أيوب

الرباط – «القدس العربي»: تخضع الفنانة المغربية نادية أيوب لمراقبة طبية دقيقة في قسم المستعجلات في إحدى المصحات الخاصة في مدينة الدار البيضاء نتيجة تدهور مفاجئ لحالتها الصحية.

وأصيبت صاحبة أغنية «حيّرني لحبيب» التي طبعت اسمها في الساحة الفنية بخطى واثقة، بوعكة صحية عجّلت بنقلها إلى المستشفى منذ عشية السبت الماضي، لمتابعة وضعها على يد طاقم طبي مختص ومساعدتها على تخطي مرحلة الخطر. وتوجه عدد من الفنانين إلى المصحة للاطمئنان على حالتها عن قرب بعد أن بلغهم الخبر، ويعيش الوسط الفني المغربي حالة ترقب بعد أن تناقلت ألسن العديد من الفنانين خبر مرضها ومنّوا النفس بأن تتجاوز محنتها وتعود سالمة إلى حضن عائلتها، بعد أن حضرت قبل فترة قصيرة محافل فنية متعددة.

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