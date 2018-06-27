﻿فعلها مُجدداً بائع البطيخ!

تترقب حدقة عيون أجيالنا إلى قادة تذكرهم بذلك العملاق العظيم (النبي محمد عليه الصلاة والسلام) والذي تكونت باكورة ذاته وكيانه من رحم الواقع والمجتمع، لينشأ ما بين معاناة الفقر واليتم كي يكون ملهماً يبعث الأمل في النفوس والأرواح من أجل أن لا يتسلل إليها المرض والإنهزام.

فيعملُ راعياً للمواشي والأغنام ليكون رحيماً بالحيوان قبل عطفه وحنانه على الإنسان وهو الذي بُعث رحمة للعالمين، وبالتجارة ليكون شاهداً وقائداً على رحلتي العز والإباء من بعد الصيف والشتاء وليعبدوا ربَّ البيت والإنسان الذي أطعمهم من نعمة التوحيد والإيمان وليتحرروا من العبودية والهوان.

أستهلُ بهذه الكليمات المتواضعة عن سيرة الحبيب المصطفى وأنا أتطلعُ إلى العرس الإنتخابي التركي فمَن يبحث عن الديمقراطية الإسلاميّة بأبهى صورها فما عليه إلا أن يفتح نافذة من نوافذ الأثير ليجد أن العرس الإنتخابي التركي سوف يزفه إليها زفا.

وما دفعني إلى التذكير في مدرسة الحبيب الرائدة هي حالة اليأس التي أُصيب بها الكثير من أبناء أُمتنا خصوصاً تلك البلاد التي تشهد توترا أمنيا وسياسيا مما أثرَّ على أرزاقهم ومعايشهم، ناهيك عن الشباب الجامعي ممن قضوا سنين طويلةً في الدراسة والتحصيل ثم تخرجوا ليعصروا كفوفهم وأصابعهم حسرات، وقد نَقل لي الكثير منهم عن حجم المعاناة التي يعانونها وأنا أعي جيداً بكلمة الكثير!

وها أنا أجيبهم من رحم التراث والواقع فملهمنا الأول وقدوتنا الأسمى قد حمل لنا مشعل الحرية من صحراء البادية وهو يرعى المواشي والأغنام واشترى لنا الكرامة من قطرات جبينه المقدس وهو يتاجر لكي يحطم براثين الأصنام.

هنالك ظاهرةً سيئة تسللت إلى ثقافة البعض من أبنائنا نتيجة الفهم المغلوط والمنتكس فما أن تمتدح سياسيا قد حقق انجازات مشرفة وتقدما ملحوظا لبلدهِ حتى ينهالوا عليك قذفاً وطعناً، لأنهم يظنون ذلك وعظاً للسلاطين كما حدث مع مقالات سابقة كتبتها عن الطيب اردوغان، علماً أنّني أشدتُ بسياسيين غربيين وعالميين أيضاً لكن ثائرتهم لم تثر حنقاً كما أثارت على مدح سياسي من أبنائنا المسلمين ويا سبحان الله على ذلك.

الطيب أُردوغان والذي وُلد في أفقر أحياء أُسطنبول ولأُسرة متواضعة الدخل قد تاجر في رحلتي التعليم والسياسة كرحلة العملاق الهاشمي في الشتاء والصيف إلاّ أنَّ الحبيب كان يرعى غنماً والطيب يبيع بطيخاً و«سيمت» كيك السمسم، لكي يعين عائلته ويسد إحتياجاته الدراسيّة فقد كان أبوه فقيراً كما قال في إحدى مقابلاته التلفزيونية، ثم يستمر في مواصلة المشوار ليتخطى استحقاقات إنتخابية وبجدارة وقد تخللتها إنجازات لا تخفى على كل متتبع لبيب من عمدة إسطنبول تلك المدينة التي تكونت فيها شخصيته وأحبها كما هي أحبته إلى دخول تركيا في مجموعة العشرين الأقوياء عالمياً.

حينما عبرت عن آليات التصويت في تركيا بالعرس الإنتخابي فربما لم أُعطها حقها من الوصف لأنّ عدد المصوتين قد وصل إلى 50 مليوناً و65 ألف و 80 ناخباً فعليّاً بما يقارب نسبة 90 في المئة مع إنسيابية في التصويت ونزاهة قد أشاد بها خُبراء دوليون ومحليون ثم تُعلن النتائج في اليوم نفسه من غير أيِّ طعون مُعتبرة سوى أمور هامشية تكون في جميع دول العالم، فيا لها من مفخرة واعتزاز لنا كمسلمين بحيث لدينا دولةً تواكب عالم السرعة والتقدم، وما يزيدها نكهةً مع سرعة إعلان نتائجها أن كاتب هذه السطور من العراق والذي مرت على بلده إنتخابات قد تخطت شهرها الأول ويناهز الثاني على التخطي والعبور ومازال فرز الأصوات في رحمة الصناديق المحترقة….!

نحتاج كعرب ومسلمين أن نوظف كل ظاهرة من شأنها أن تكون عاملاً مهماً بإعادة الإستقرار والإزدهار إلى بلادنا، وأنا ألتمس بصاحب الظاهرة الأوردوغانية بل ولي ثقة به مع شرفاء وأحرار الأمة من إعادة قرآءتنا للواقع مُجدداً، وأن نجعل لشبابنا وجيلنا الفتي أكثر تمكين في صنع القرار كما رأيتهم قد عزفوا وطنية وإخلاص في جنة الأرض الخضراء (تركيا) تحت لوآء قائدهم وملهم مسيرتهم والذي بدأ المشوار من حالة أبسطهم إلى أن أصبح زعيماً ومدرسة يقتدى بها.

كاتب عراقي