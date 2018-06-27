﻿الانتخابات التركية: فاز أردوغان والقوميون… خسر الإسلاميون والعلمانيون

لم تخرج نتائج الانتخابات الرئاسية والنيابية في تركيا، عن توقعات مؤسسة «كوندا» لأبحاث الرأي العام. ففاز الرئيس أردوغان في الجولة الأولى، بفارق 23 نقطة عن أقرب منافسيه، في حين كانت أغلب التوقعات تدور حول احتمال حاجته إلى جولة ثانية يواجه فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إينجة الذي سطع نجمه في الشهرين الأخيرين بوصفه البديل المحتمل لأردوغان بعد 16عاماً أمضاها الأخير في السلطة، بين مقعدي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.

فوز صريح أقر به منافسه الذي تمكن من جمع حشود كبيرة في الحواضر الكبرى، إسطنبول وأنقرة وإزمير ودياربكر، ونجح في تجاوز نسبة ناخبي حزبه، حزب الشعب الجمهوري، بثماني نقاط. وإذا صرفنا النظر عن بعض التوقعات المتطرفة القائمة على الرغبة، فقد حصل إينجة على النسبة المتوقعة (30٪) وهو ما يمكن اعتباره نجاحاً بمقاييس شعبية التيار العلماني الذي يمثله.

في حين كان حزب الشعب الجمهوري أكبر الخاسرين، فقد تراجعت شعبيته بأكثر من ثلاث نقاط عن آخر انتخابات خاضها. وهو ما يعزز الاعتقاد السائد بأن الحزب الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، منذ قيام الجمهورية التركية، وحكم البلاد بصورة منفردة نحو ربع قرن، لا يمكنه أن يشكل بديلاً لمستقبل تركيا ما لم يتخلص من إرث ماضيه المثقل بالحكم النخبوي المدعوم من المؤسسة العسكرية، وحاضره الهامشي المعبر عن قسم من الطبقة الوسطى المدينية المتنعمة بثمار الحداثة والدخل المرتفع.

لكن خسارة الحزب العلماني لم تنعكس أوتوماتيكياً في فوز التيار الإسلامي. فقد خسر هذا أيضاً الكثير من شعبيته التقليدية، بسبب طول إقامته في السلطة، وابتعاده عن القضية التي تأسس عليها حزب العدالة والتنمية، قضية العدالة للطبقات المهمشة، ليتحول إلى ممثل لأقلية جديدة تتمتع بنعم السلطة وامتيازاتها ومفاسدها. صحيح أنه ما زال الحزب الأول في نسبة أصوات الناخبين، بالقياس إلى الأحزاب الأخرى، لكنه فقد الغالبية المطلقة التي طالما مكنته من الاحتفاظ بالسلطة منفرداً. فهو اليوم، بـ295 نائباً في البرلمان المؤلف من 600 مقعد، سيحتاج إلى استمرار التحالف مع حزب الحركة القومية، بقيادة القومي المتشدد دولت بهجلي، بعد الانتخابات كما كان قبلها. وفي رسالة التهنئة التي وجهها بهجلي لشريكه في «تحالف الجمهور» الرئيس أردوغان، شدد على أن «الشعب قد كلف حزبه مهمة تحقيق التوازن والرقابة على السلطة التنفيذية» ما يعني أنه سيكون الشريك الصغير ذي القوة التي تتجاوز حجمه.

الواقع أن حزب الحركة القومية قد حقق مفاجأة كبيرة لم يتوقعها أحد، بحصوله على نسبة تزيد قليلاً على 11٪ من أصوات الناخبين في عموم تركيا. وكانت التوقعات هي فشله في تجاوز حاجز 10٪ بسبب انشقاق مرال آكشنر عن الحزب وتشكيلها حزباً قومياً جديداً أسمته بالحزب الخيّر. ولعل المفاجأة الأكبر هي أن مجموع نسبتي الحزبين القوميين معاً قد ارتفعت إلى أكثر من 21٪ من أصوات الناخبين، في حين أن الحزب الأم، قبل الانشقاق، كان قد حصل على 16٪ من الأصوات، في آخر انتخابات عامة جرت في أول تشرين الثاني 2015. أي أن التيار القومي قد حقق قفزة بمقدار 5 نقاط، وهو التيار الهامشي في الحياة السياسية التركية طوال تاريخ الجمهورية.

كذلك حقق حزب الشعوب الديمقراطي فوزاً صريحاً بحصوله على أكثر من 11٪ من أصوات الناخبين، على رغم الظروف الصعبة التي واجهها في السنوات السابقة، من اعتقال رئيس الحزب صلاح الدين دميرتاش وعدد من نواب الحزب، والتضييق عليه ومحاربته بشتى الوسائل لكي يفشل في تجاوز الحاجز البرلماني. ربما تكون بعض أصوات ناخبين من خارج القاعدة التقليدية للحزب قد ساعدت، جزئياً، في تحقيق هذا النجاح، لكن أغلب التقديرات تقول إن الحزب الكردي قد حقق نسبة العشرة في المئة، على الأقل، بأصوات ناخبيه المتمسكين بضرورة المشاركة الكردية في الحياة السياسية، بعيداً عن اللجوء إلى السلاح كحال حزب العمال الكردستاني الذي فقد الكثير من شعبيته التقليدية، في السنوات الأخيرة. كذلك فقد حزب العدالة والتنمية قسماً من شعبيته في المناطق الكردية لمصلحة «الشعوب الديمقراطي». فسكان تلك المناطق ذات الغالبية الكردية الذين اكتووا بنيران الحرب، في 2015، يحملون مسؤولية مأساتهم وتدمير مدنهم وتهجيرهم إلى كل من الحكومة وحزب العمال الكردستاني على التوالي.

واستفاد المرشح الجمهوري محرم إينجة من مقاربته الجديدة المرنة للمشكلة الكردية، على رغم انتمائه إلى التيار القومي في حزب الشعب الجمهوري. فقد زار دمرتاش في سجنه ووجه رسائل إيجابية إلى الكرد، فلاقى استقبالاً حسناً في دياربكر، أثناء حملته الانتخابية، تمثل في حشود كبيرة اجتمعت في ساحة المدينة للاستماع إلى خطابه. وهو الأمر الوحيد الذي عبر عن تجاوز الخطاب التقليدي لحزب الشعب الجمهوري، في حين أن غياب رؤية متكاملة لمستقبل تركيا، لدى إينجة، قد أدى إلى فشله في تمثيل بديل حقيقي عن أردوغان ومنافس قوي له. الخاسر الآخر البارز هو رئيس حزب السعادة تمل قرامولا أوغلو وحزبه الإسلامي وريث التركة الأربكانية. فقد قدم، في السنة الأخيرة، أداءً لافتاً يتجاوز الحجم المحدود لحزبه، فتبوأ موقع المعارض الرئيسي لأردوغان، بخطاب موزون وجامع، وصفات قيادية ممتازة. وهو ما رفع من منسوب التوقعات بشأنه وبشأن حزبه. صحيح أن أحداً لم يتوقع قفزة كبيرة في شعبيتهما، ولكن كانت هناك توقعات كثيرة حول احتمال استقطاب الحزب وزعيمه لكتلة وازنة من إسلاميي الحزب الحاكم ممن شعروا بابتعاد «العدالة والتنمية» عن مبادئه الأصلية التي ناصروه من أجلها.

كذلك خسرت المرشحة الرئاسية القومية مرال آكشنر، وحزبها «الخيّر»، بخلاف طموحاتها الكبيرة. صحيح أنها تمكنت من استقطاب قسم من القاعدة الاجتماعية للتيار القومي، لكنه استقطاب متواضع بالقياس إلى التوقعات، في حين استطاع الحزب الأم الذي انشقت عنه ترميم شعبيته المتآكلة بفعل الانشقاق، بفضل تحالفه مع «العدالة والتنمية» وجذب هذا الأخير، إيديولوجياً، إليه، بدلاً من العكس. أي أن الحليف الصغير هو الذي قولب الحليف الكبير على أجندته القومية. الخلاصة أن أردوغان هو الذي فاز في هذه الانتخابات المصيرية، وسيكون أول رئيس بصلاحيات موسعة في النظام السياسي الجديد.

٭ كاتب سوري