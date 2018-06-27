﻿القُطرية العربية… أزمة ذات أم أزمة موضوع؟

ليست تنجلي أزمة القُطرية العربية فقط في فشلها الموضوعي في تحقيق الاندماج الوحدوي الذي ردده خطاب الاستقلال مع صعود حركات التحرر وانبساط المد القومي الناصري في مصر والبعثي في سوريا والعراق، بل إن الأمر ليمتد إلى منتهى إخفاقها التاريخي في التعبير عن ذاتها بوصفها نموذجا طارئا على العقل السياسي العربي المعاصر، واليوم تكاد مسارات الأحداث وشاكلة تطورها، تفصح عن هول وفداحة خيبة الوعي التاريخي العربي في ظل انكسار القومية العربية البائدة في أحلام الأجيال الجديدة الناهضة تحت ظلال العولمة، حيث تتبدد الحدود بفعل سيطرة عالم الافتراض المأهول بالعقول اليوم، حتى صار الوعي القطري بعينه مهددا بذات المصير، لا بل صارت قوميات ميتة تنبعث، بشكل أو بآخر، هنا وهناك، من سحيق النسيان في التاريخ، وتستقيم على أنقاضه تسعى لاستغلال حالة الفراغ او الاستفراغ الحاصلة في الوعي السياسي العربي، تطالب بالارتجاع والاسترجاع لذوات خاصة وهويات أولى هامشية، مشوهة ومحملة برمزيات عدائية قاطعة من التاريخ، مقطعة للنسيج المرتسم على الجغرافيا مذ تشكل هذا الحزام الناطق باللغة العربية من الشمال الإفريقي إلى الضفة الجنوبية الغربية من آسيا المسماة «الشرق الأوسط» تروم بعضها تحقيق، لا فقط الانفصال الجغرافي والسياسي، بل والتاريخي أيضا، وهذا بالقفز حتى الرابط العقدي الذي كان الخلفية المؤسسة للنسيج قبل قرون عدة مضت، وهو ما توضحه بعض الانتهاكات لشعائر تعبدية تشكل سمة النسق الثقافي الموحد والمترفع عن التمايزات اللغوية كانتهاك حرمة شهر الصيام علنا وفي الأماكن العمومية.

والسؤال الذي يفرض نفسه في مسرح الأزمة، هو كيف فشلت الدولة الوطنية العربية في التأسيس لوعي وحدوي قادر على تحقيق حلم الاندماج في كيان واحد، رغم مرور عقود من انتزاع الاستقلال الوطني في أكثر من قطر عربي؟، وهل كان حقيقة حلم هذا الاندماج كامنا في إرادة وإدارة المشاريع القطرية ممن استلموا الأوطان غنيمة من يد الاستعمار؟

أسئلة، سيقودنا مساق محاولة الإجابة عنها حتما، إلى الوقوف على عمق الأزمة التي عاشتها ولا تزال، القطرية العربية على كل الصُعد تقريبا، منطلقة في ذلك من المرتسم الهوياتي أي ما تعلق بالذات الجزئية، إلى السياسات الواجب سلكها لتحقيق حلم التنمية القطرية وفق المرجعية المشتركة تاريخا وجغرافية ويؤثر بعضها على بعض بسبب الترادف والترابط التاريخي والجغرافي.

أشرنا في كم من مقام جدلي بشأن الخصوصية القُطرية العربية، إلى أن تشكل هاته الأخيرة، لم يكن وليد تأسيس ذاتي، بل لم تكن الشعوب العربية ممن شهدوا ميلاد تجربته، إنما استقام لديهم على إرادة المد الموجي الحداثي الغربي العاتي، الذي أعاد رسم وجه الجغرافيا وسمات التاريخ، بقوة فكره وفكرة قوته، الاستعماريتين اللتين نجمتا عن نهضة حضارية قاطعة من كلاسيكيات التأسي الحضاري، حين جمحت وجنحت كلية للعقل الخالص وواقعيته النفعية المادية الاقتصادية الصرفة، إذ اجتزأ وجزأ هذا الحزام البشري النائم وفق إرادة قواه المستضعفة، اجتزاءات وتجزيئات حوّلت مجرى الوعي للمثقف العربي البسيط إذ ذاك من كليانية الانتماء إلى جزء يستدعي معنى جديدا في التاريخ ومبرر الاستمرار فيه، من هنا أخذت تتجلى جدالات الهوية بين منفصل عن الكُليانية ومتصل بها، نظرا لطارئية المنقلب الوجودي للعربي، الذي لم يكن له شأن فيه لا على صُعد الاستحداث والتأسيس ولا المعايشة والمسايرة في التجربة ولا يزال هذا الجدل قائما إلى اليوم.

تعقيدات نموذج الدولة الوطنية الذي ألبسه الاستعمار لوعي عربي بسيط، يحمل فهما تراثيا سخيفا وخفيفا للدولة ومؤسسات حكمها، ويعجز عن التعاطي من مقتضيات وأسئلة الدولة الحديثة ببُناها المتداخلة ومؤسساتها المتصلة عضويا والمنفصلة وظيفيا، ومواثيقها السياسية والسيادية التي تتداخل في أعدادها كل مفرزات المعرفة التاريخية، أدت إلى ظهور أزمة مزدوجة الأبعاد، بعد ذاتي يتعلق بطبيعة الكينونة القطرية وعيا وممارسة، وبعد موضوعي متعلق بمشروع هذا الكيان ومدى قدرته على تحقيق التمايز القطري تنمية وإبداعا.

ولعل ما زاد من تعقيد مسألة الاستواء على الوعي القطري لدى الإنسان العربي بالشكل الذي يمكنه من تأمل التجربة ومراكمتها بما يتيح له تطوير وسائله في فهم واستيعاب التاريخ القطري الذي هو رمز الحداثة السياسية، هو أنه استلم وجودا قطريا غريبا عنه وسُلم هو بذاته إلى سلطة عنف لا تمنحه وسيلة الاستيعاب اللحظي الجديد لطبيعة الوجود بل ترغمه على التعود عليه !

فالقطريات العربية بهذا هي نتاج إرادة فكر وعنف استعماري استلمتها إرادة وعنف الاستقلالي، من جماعات ثورية وثروية استغلت بساطة العقل السياسي العربي في فترة ما بعد الاستعمار، لتبني لها سلطة مستثناة من مكينيزمات التحول والانتقال السلس الذي تنظمه القوانين وتضمنه المؤسسات، فتشخصنت الدولة وتماهت في شرعيات متعددة، قبلية، عسكرية، ثورية، تفرض نفسها كنموذج أوحد وسليم لبقاء الكيان القطري الموحد لكونه مهددا بتنوعه الطائفي، المذهبي والإثني، الذي جُمع في الأوعية الجغرافية من طرف الآخر أي الاستعمار، وهذا مع الحرص على أن تظل آليات تحديث الوعي المدني والسياسي، كالتعدديات، السياسية، النقابية والجمعوية تحت إمرة الأجهزة الأمنية تدريها بالشكل الذي يعيق أي تطور باتجاه اكتساب تقاليد المواطنة وثقافاتها تتوج في الأخير برفع مطالب التغيير الجذري الواعي والواسع.

الكثير ربط في نقد التجربة القومية، وصعود الحركات الأممية الواسعة الأخرى في شاكلة الإسلام السياسي والأقليات الإثنية والمذهبية المنتشرة في جسد القطريات العربية من المغرب إلى المشرق، مع بداية انطفاء الوهج الجماهيري للمشروع القومي وفشله السياسي والعسكري بهزيمة الجيوش العربية النكراء سنة 1967، لكن هل حقا تغذى المشروع القومي بالشكل الذي يلزمه من التجربة القطرية حتى يكتمل مساره؟ وهل كانت العناوين القطرية ماضية بخلاف الشعارات باتجاه تحقيق هذا الحلم الذي استحال إلى وهم؟ طبعا تشهد التجارب القبلية والبعدية بعدم الجدية في التجاوب من المشروع القومي، لأسباب موضوعية تشترطها خصوصيات التاريخ ذاته، وعليه لا يمكن البتة القول بأن حركات التمرد الرمزي كانت نشازا فقط على المشروع القومي، بل لقد كانت كذلك حتى على الشروع الوطني القطري ذاته، طالما أن مستويات الانصهار في البوتقة الوطنية كانت أدنى بكثير من مقتضيات الشرط البنائي القطري الصحيح، فالشللية والطائفية ليست تنبسط في المجتمع أفقيا فحسب، بل وعموديا أيضا، أين تتنازع وتتوزع مؤسسات الدولة وفق محاصصات وولاءات وانتماءات تضمن توازنا طائفيا او اثنيا مفتعلا، ما جعل الهوة تزداد اتسعا فيما بين المكونات وتتفجر المطالب الرمزية لتلكم الجماعات المارقة عن المشروع القطري الاستقلالي، في أكثر من قطر، تحت أسماء ومسميات عديدة، تُستغل سياسيا وجيو استراتيجيا بما يخدم مصالح أصحاب اللعبة.

والغريب أن المعارضة النخبية للمشروع القطري والقومي، والذي ترفعه حركات النشاز الإثني خاصة، وحركات الإسلام السياسي، تسلك في مشروعها المطلبي، ذات المسار الواهم للقومية العربية البائدة وتروم الحلول محلها، فكما يحلم الأكراد بالمشرق بأمة كردية تلم أشلاءها الموزعة على محاور عدة، عربية، تركية إيرانية يحلم البربر في منطقة المغربي العربي، بدورهم ببعث أمة تمتد من أقاصي المغرب إلى تخوم الفسطاط بمنطقة سيوى بمصر، حلم لواء وحدة قومية قائمة على التماثل اللغوي، هذا فضلا عن حلم الخلافة الإسلامية الذي يجمع في عقول حملته مشرق الأرض بمغربها في دولة موحدة وقيادة واحدة، كما لو أن سقوط المشروع القومي العربي بسبب غياب الأساس القطري الصحيح الذي استحال تأسيسه للأسباب التي ذكرنا، لا يعنيها ولا يؤكد ولا بأي شكل احتمال أن تلقى ذات المصير، ليظل الفراغ بالوعي الوجودي النموذجي السياسي قائما ويعيق عملية الانتقال من زلل التأسيس إلى مسارات البناء الحضاري بما يخدم الإنسان والتاريخ.

٭ كاتب جزائري