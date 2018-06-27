﻿استهداف المرافق الصحية في درعا

درعا – «القدس العربي»: قصفت قوات نظام الأسد والطيران الروسي معظم المستشفيات الميدانية والمرافق الصحية في درعا، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة، في تكرار واضح لجرائم الحرب التي ارتكبت في وقت سابق في الغوطة الشرقية وحلب.

وقال الائتلاف السوري المعارضة إن القصف الجوي والصاروخي المكثف على مدن وبلدات درعا، ركزت على المرافق الحيوية، وخصوصاً النقاط الطبية في ريف درعا الشرقي، ولفت ناشطون من المنطقة إلى أنهم سمعوا أصوات انفجارات ضخمة نتيجة القصف، مرجحين أن يكون نوع القنابل المستخدم، محرماً دولياً.

وأشار إلى أن «تدمير المرافق الحيوية في المنطقة يجعل من الأوضاع الإنسانية سيئة للغاية، وصعبة التحمل، مما يُجبر السكان على النزوح باتجاه مناطق أخرى أكثر أمناً أو إلى الحدود الأردنية».