﻿ليبرمان يعلن تمكن الجيش الإسرائيلي من نزع «السلاح الاستراتيجي» لحماس

غزة ـ «القدس العربي»: قال وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، إن جيشه تمكن من «نزع السلاح الاستراتيجي» لحركة حماس، ويقصد «الانفاق الهجومية». ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ليبرمان قوله خلال حفل منح جوائز «أمن اسرائيل» لهذا العام، إن الجيش تمكن من نزع هذا السلاح، وتحويله الى «مقابر».

ومنحت إسرائيل هذا العام الجائرة لمطوري ثلاثة مشاريع أمنية مهمة تساهم في الحفاظ على «قوة الدولة وتفوقها في ساحة المعركة». ومن بين الحائزين على الجوائز مطوّرو مشروع اكتشاف «الأنفاق الهجومية» ومطوّرو مشروع يتعلق بتكنولوجيا «البيانات الضخمة»، الذي قالت إسرائيل إنه يساعد على إحباط «العمليات الإرهابية».

وجرى الكشف أن مشروع اكتشاف الأنفاق يشمل عدة اختراعات تكنولوجية بارعة.

وقام بمنح الجوائز كل من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان ورئيس الأركان الجنرال غادي ايزنكوت . وأكد رفلين ضرورة قيام إسرائيل، الى جانب تعزيز قدراتها الدفاعية، بـ «بلورة بديل سياسي عن المواجهة العسكرية».

يشار إلى نشطاء المقاومة الفلسطينية قاموا بتشييد الكثير من «الأنفاق الهجومية» وبعضها مقام أسفل الحدود الفاصلة عن إسرائيل، ومن بين تلك الأنفاق ما جرى اكتشاف اختراقه للحدود، والوصول إلى مناطق إسرائيلية، حيث أعلن جيش الاحتلال خلال الأشهر الماضية عن اكتشاف العديد منها وتدميرها بفعل التكنولوجيا.

وتبني إسرائيل حاليا «جدارا إسمنتيا» على حدود غزة، جزء منه في باطن الأرض، وآخر فوقها، لمواجهة «أنفاق المقاومة». واستخدمت المقاومة هذه الأنفاق في الحرب الأخيرة في صيف 2014، في شن هجمات خلف خطوط القوات الإسرائيلية المتوغلة، كان من بينها التسلل لثكنة عسكرية وقتل جنودها قبل العودة إلى غزة، كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس عن قيامها بأسر جنود من المعركة باستخدام تلك الأنفاق.

وكشف قبل أيام قليلة، أن جيش الاحتلال أقام وحدة لـ «»الحرب تحت الأرض»، وذلك في أعقاب الكم الهائل من المعلومات الواردة من أجهزة الاستشعار المثبتة في العائق التكنولوجي المصمم لاكتشاف الأنفاق التي تمر من أسفل الحدود مع قطاع غزة.

وأشار تقرير نشره موقع «واللا» الإسرائيلي أن أجهزة الاستشعار والمجسات التي تم دمجها بالعائق التكنولوجي والجدار العازل الذي بني تحت الأرض على طول المنطقة الحدودية لقطاع غزة، كلفت خزانة وزارة الأمن الإسرائيلية مليارات الشواقل، وأن كمًا هائلًا من المعلومات يرد بواسطتها وأن تراكم المعلومات دفع قيادة لواء غزة في جيش الاحتلال إلى إقامة «وحدة الحرب تحت الأرض».

وتوكل لهذه الوحدة مهمة جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للقيادة العسكرية، ومن ثم نقل المعلومات إلى الميدان لإجراء الاختبارات المختلفة، من أجل استبعاد إمكانيات حفر الأنفاق والمساعدة في رسم الخرائط، وتحييد الأنفاق التي يتم حفرها وصولا إلى تدميرها.