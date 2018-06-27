﻿مصدر فلسطيني: مصر ستعرض على وفد حماس خطة لإعادة بناء القطاع

الناصرة – «القدس العربي»: نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر فلسطيني وصفته بالمطلع قوله «إن مصر ستعرض، قريبا، على حماس خطة لتحسين الوضع في قطاع غزة». ويأتي ذلك بعد تسريبات اسرائيلية عن خطط مصرية للتأثير على توجهات حماس نحو التهدئة مقابل تحسين أحوال غزة المعيشية، وبالتزامن تمارس ضغوطا على الرئيس الفلسطيني محمودعباس للتعاون مع مصر بهذا الخصوص.

وتشمل الخطة إقامة منطقة تجارية مشتركة بين قطاع غزة وشمال سيناء، وتحسين حركة المرور على معبر رفح. ونقلت صحيفة «هآرتس» عمن وصفته بالمصدر الفلسطيني المطلع ولم تسمه، أن مصر نقلت الخطة إلى وفد حماس، الذي سيغادر إلى القاهرة في الأيام المقبلة لمناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة مع المخابرات المصرية.

ووفقا للمصدر يعتزم المصريون تنفيذ الخطة حتى لو اعترضت حماس. وقالت إن مصادر المخابرات المصرية تنتظر الحصول على إجابات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال مصدر فلسطيني مطلع على التفاصيل في محادثة مع صحيفة «هآرتس»، إن الوفد سيضم مسؤولين كبارا وليس ممثلين للقيادة السياسية. كما قال إن حماس تحرص، علانية على الأقل، على إعطاء بعد سياسي لهذا التحرك، ومع ذلك، فإنها لن تعترض على المشاريع المدنية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسن في الوضع الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة. ولذلك، فإن الجلسات ستعقد على ما يبدو من قبل هيئات مهنية فقط.

وقالت الصحيفة إن ذلك يأتي على خلفية الزيارة التي قام بها الوفد الأمريكي برئاسة جاريد كوشنر إلى القاهرة، بالإضافة إلى اللقاء الذي جرى بين كبار مسؤولي المكتب السياسي لحركة حماس والممثلين الروس برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. يشار ان رئيس وفد حماس إلى روسيا، موسى أبو مرزوق، قال يوم الإثنين إن الروس اتفقوا مع الوفد على عدم دعم «صفقة القرن» الأمريكية. كما قالت ان السلطة الفلسطينية تواصل جهودها لإحباط الخطة الأمريكية وسيصل الرئيس عباس إلى موسكو الشهر المقبل للاجتماع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيكون حاضراً في مباراة نهائيات كأس العالم. وقد أوضح مكتبه أنه سيستفيد من الوضع الدولي للمحادثات السياسية مع بوتين وقادة العالم الذين سيصلون إلى العاصمة الروسية.

يذكر ان المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، هاجم مرة أخرى أول من أمس الخطة الأمريكية. ووفقا له، فقد تحولت «صفقة القرن» إلى صفقة غزة. وتابع «أن الهدف من الخطة هو القضاء على الهوية الوطنية الفلسطينية وسحق التطلع الفلسطيني إلى إقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية». ووصف الخطوات الأمريكية بأنها «عرض وهمي لدفع عجلة العملية السياسية».

ووفقا لأبو ردينة فإن أي اقتراح لبناء ميناء بحري أو مشروع آخر في غزة، في غياب الحل السياسي، هو محاولة للهروب من الواقع المتفجر.

وقال مسؤول فلسطيني كبير لصحيفة «هآرتس» إنه لا يوجد بلد عربي يتعاون علانية مع الأمريكيين.

في سياق متصل أكدت مراسلة الشؤون الفلسطينية عميرة هاس، أنه في ظل الوضع الاقتصادي والبيئي الخطير لقطاع غزة، فإن أي حل تقني مطروح، شريطة أن يتم تنفيذه، يمكن أن يوقف التدهور بشكل طفيف. وقالت ان هذا ما سيحدث إذا تم تقديم تنازلات بسيطة طفيفة، كتلك التي تم تسريبها مؤخرا إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية والتي تم تضخيم أهميتها. لكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقذ القطاع برأيها هو الزيادة السريعة والفورية في مصادر المعيشة والدخل. وتابعت « لن يكون بمقدور أي حل تقني، ولا حتى تجنيد دعم من دول الخليج – خدعة ترامبية أخرى- إنقاذ القطاع من مأزقه بعد سنوات طويلة جدا من الإغلاق الإسرائيلي والذي انعكست نتائجه المباشرة في البطالة بين نصف القوى العاملة (وبشكل أكبر بين الشباب)، وإفقار القطاعات الغنية السابقة، مثل التجار والمصنعين والمقاولين، وانخفاض جودة التعليم والصحة وهجرة الأدمغة.

وأشارت الى انه في قطاع غزة لا يوجد نقص في رجال الأعمال، والأشخاص ذوي الحيلة، والمواهب والاختراعات الذين يريدون إعالة أنفسهم وعائلاتهم، وعدم الاعتماد على المساعدات الخيرية والتبرعات المهينة. وأكدت انه لن تتحقق زيادة سريعة في مصادر الدخل إلا باستعادة حرية التنقل لسكان قطاع غزة، ولا سيما إلى إسرائيل والضفة الغربية، ومن خلالها إلى بلدان أخرى في المنطقة، وليس فقط إلى مصر الفقيرة والقاهرة البعيدة. وهكذا سيتعافى الاقتصاد الفلسطيني كله أيضا.