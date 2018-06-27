﻿الاحتلال يشنّ حملة مداهمات ويعتقل رجلا وزوجته وآخرين ويصادر أموالا ويزعم العثور على أسلحة

رام الله ـ «القدس العربي»: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، كان من بينها تفتيش منازل أسرى محررين، واستجواب عائلاتهم، ومصادرة أموال، فيما زعمت قوات الاحتلال مصادرتها أسلحة وذخائر.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين وداهمت عدة منازل واستولت على أموال في مدينة الخليل. وذكرت مصادر محلية أن تلك القوات سلمت مواطنين بلاغات تقضي بمراجعة أجهزتها الأمنية، كذلك نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدة الظاهرية، ومخيم الفوار، ومدينة الخليل، وأوقفت سيارات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما أدى إلى ازدحام مروري في تلك المناطق. وطالت حملة الاعتقالات الإسرائيلية شابين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من بلدة عصيرة الشمالية، القريبة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته بشكل دقيق. واعتقلت كذلك فتى من بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة، خلال وجوده داخل محكمة سالم العسكرية غرب مدينة جنين، لحضور محاكمة أحد أقاربه.

وفي إطار الحملة العسكرية، اعتقلت قوات الاحتلال في محافظة رام الله والبيرة، نظام علي معالي وزوجته نجلاء عمر معالي من بلدة برقة. كذلك اعتقلت فتيين، خلال عملية اقتحام لقرية المغير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، كما شملت العملية مداهمة منازل أسرى محررين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل غرب رام الله وداهمت منازل عدد من ذوي الشهداء في البلدة، وقامت بتفتيش دقيق فيهما، وعبثت بمحتوياتها، كما حققت مع ساكنيها.

وتخلل العملية اندلاع مواجهات مع شبان البلدة، لجأت قوات الاحتلال خلالها لإطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرة.

كما اندلعت مواجهات مماثلة بعد مداهمة الاحتلال قرية كفر نعمة القريبة، بعد مداهمة الاحتلال منازل أسرى محررين والتحقيق مع ساكنيها.

وأعلن الاحتلال قيام قواته باعتقال من وصفهم بـ «المطلوبين» لأجهزته الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وحسب جيش الاحتلال فإن جنوده وبالتعاون مع عناصر جهاز الأمن العام «الشاباك»، داهموا منازل في عدة مناطق في الضفة، واعتقلوا شبانا متهمين بعمليات «مقاومة شعبية» ضد الاحتلال والمستوطنين.

واقتحم يوم أمس نحو 60 مستوطنا و55 طالبًا يهوديا، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية معززة من شرطة الاحتلال، كان من بينهم الحاخامان موشي دافيد، ويوسف الباوم، وأدى المقتحمون «طقوسا تلمودية» قرب المصلى المراوني.

وقام الحاخام الأول بالتقاط صورا تذكارية في المسجد الأقصى، وقدم عند مدخل باب المغاربة شروحات حول «الهيكل المزعوم». كذلك قدم الحاخام الباوم شروحات حول «الهيكل المزعوم» لمجموعات من المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى في منطقة «باب الرحمة».