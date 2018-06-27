﻿حملة استنكار وإدانة واسعة للأحكام من قادة أحزاب وناشطين سياسيين وحقوقيين

الرباط – «القدس العربي»: حظيت الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، باستنكار وادانة مختلف الفاعلين السياسين والحقوقيين، ولم يتمكن المسؤولون المغاربة الذين علقوا على هذه الاحكام من الدفاع عنها.

وفي أول تفاعل لرئيس الحكومة مع الأحكام قال سعد الدين العثماني: «لا أريد لأي مغربي أن يُسجن، وأتمنى للجميع الحرية والعيش الكريم». واضاف في تعليق على سؤال في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لكن القضاء مستقل عن الحكومة، ولا يحق لها دستوريا وقانونيا التدخل في أحكامه، ولننتظر مرحلة الاستئناف التي هي جزء من مراحل التقاضي».

وقال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، انه يأمل أن تصدر أحكاما أكثر عدالة في المرحلة الاستئنافية، تؤسس لمصالحة جديدة مع المنطقة وتكرس الثقة في القضاء وان «الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه إلا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات».

وتابع « القضية ستعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية وأملي كبير في أن تصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة».

أحكام قاسية

ووصف نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة بـ3 حقائب، الأحكام بـ»الأحكام القضائية القاسية»، و»لن تساهم في إذكاء جو الانفراج». وقال في تدوينة على حسابه في موقع «فيسبوك»، إنه «كما هو الشأن بالنسبة لأوساط مغربية عديدة، تأثرنا كثيراً بالأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق نشطاء الريف. ومع احترامنا لاستقلالية القضاء، فإننا في حزب التقدم والإشتراكية نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الإنفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا، ونأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف بِمَا يمكن من ضخ النفس الديمقراطي اللازم في الحياة السياسية الوطنية».

وقالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد (معارضة يسارية) إن الأحكام القاسية أظهرت بشكل مؤكد أن قوس ما يسمّى بالانتقال الديمقراطي قد أغلق. وأضافت «نخاف بهذه الأحكام على استقرار بلدنا، لذلك على الشعب أن يتحرك وينتفض ويقول لا ضد هذا الظلم، وأنه لا بد من النضال حتى يتحقق الانفراج السياسي ويحدث تعاقد اجتماعي جديد». وأكدت انه لا يمكن التخلي عنه «وإلا نضع المفاتيح جانبا ونخرج من السياسة إن لم نكن قادرين على نصرة قضايا المغاربة» وأن القضاء يجب أن يساءل لأنه كيف يعقل أن يخرج بهذه الأحكام الجائرة وتساءلت «هل مسؤولو البلد يريديون تخريب التماسك الاجتماعي وتخريب المغرب وأن تقع عندنا حروب ومآس». وأضافت منيب: «أن البكاء على هذا الواقع لا يكفي بل يجب التحرك حتى نقطع مع الريع والاحتكار وأن نضغط بالقوة الازمة حتى يحدث التغيير الحقيقي وأن لا نسمح بهذه الردة وهذا الظلم».

القضاء ليس مستقلاً

وقالت جماعة العدل والإحسان، أقوى الجماعات المغربية ذات المرجعية الاسلامية، انها تلقت بألم واستياء عميق نبأ الأحكام القاسية التي «تعود بنا اليوم إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، مشيرة إلى أنه «يكفي من فر من الريف إلى هولندا وألمانيا وبلجيكا وكورسيكا».

وأضافت ان «قيمة الوطن بأهله، ولن نستقدم شعوبا لتستوطن هذه الأرض إن زهد فيها أهلها بحثا عن الكرامة والعدالة في أرض الله الواسعة»، مؤكداً على أن «ورش المصالحة والعدالة الانتقالية وجبر الضرر الجماعي خطوة تاريخية تنتظر استئنافها بنفس جاد. ولعل مناطق الريف من المناطق المعنية بهذا الأمر».

وأكدت أن «المقاربة الأمنية الزجرية المتبوعة بالمحاكمات الماراثونية أمام قضاء يشهد قضاته بعدم استقلاليته، قد تخمد نار الاحتجاج مؤقتا، وقد تخنق أصواتا، وتكمم أفواها، وتجمد أقلاما…. إلى حين… وقد تفرز نفاقا وانتهازية… لكنها لن تغير موقفا، ولن تصنع رأيا، ولن تبني وطناً. بل في المقابل تعمق الجراح ولا تداويها، وتؤجج الغضب ولا تطفأه».

وقال حسن بناجح ، القيادي في الجماعة في تصريح لـ»القدس العربي» ان «الذي صدر ضد معتقلي حراك الريف هو حكم سياسي لا علاقة له بالقانون، حكم قاس جداً، حضر فيه كل شيء إلا العدالة والقانون، كان حكما انتقاميا من شباب كل ذنبهم انهم صرخوا ضد الفساد الذي تعترف الدولة بوجوده وفِي مقدمهم الملك نفسه الذي قام بمجموعة من الإقالات في صفوف المسؤولين في المنطقة، وعِوَض ان يتلقى هؤلاء الشباب التنويه والاستجابة لمطالبهم تم الانتقام منهم بهذه الأحكام التي وقعت على عدم إستقلالية القضاء وعلى توظيفه في تصفية حسابات سياسية مع الشعب ومع معارضين».

مجزرة قضائية

ووصفت خديجة الرياضي الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان الأحكام بـ «المجزرة القضائية الحقيقية التي فاقت كل الحدود وأنها لا تعرف كيف تصفها لأنها فاقت الخيال وحتى أقوى المتشائمين لم تخطر بباله هذه الأحكام التي تؤكد أن البلاد تسير إلى الهاوية وإلى ما لا يحمد عقباه وهذا أمر خطير جداً».

وأكدت أن الديكتاتورية في المغرب ما زالت مستمرة وأن سنوات الرصاص لم تذهب حتى تطل علينا من جديد بل هي مستمرة بأشكال مختلفة، ونحن نعيشها بأساليب متعددة. إن القضاء متورط في هذه التراجعات الخطيرة التي يعرفها المغرب وأنه آلية للقمع والاضطهاد.

وقال المحامي والحقوقي ونقيب المحامين السابق عبد الرحمان بنعمرو إن الأحكام التي صدرت يوم أول أمس الثلاثاء بحق معتقلي نشطاء حراك الريف الاجتماعي قاسية وفوق المعقول. وأكد أن القضاء في المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم لم يكن أبداً مستقلاً ونزيهاً، لأن استقلالية القضاء في الأصل مرتبطة بالديمقراطية وهذا غير موجود في المغرب الذي لم يرس بعد دولة على أسس ديمقراطية تراعي حقوق الإنسان وحريات التعبير.

واعتبر أبو حفص، محمد عبد الوهاب رفيقي، أحد رموز السلفية في المغرب رئيس مركز الميزان للدراسات والوساطة والإعلام، أن الأحكام قاسية جداً وقال: «20 سنة لناس احتجوا على وضعهم المعيشي جاتني قاسية، وقاسية جداً».

كارثة بكل المقايييس

وقال فؤاد عبد المومني، ناشط مدني وعضو في جمعية ترانسبارانسي ان الأحكام كارثة بكل المقايييس. وأوضح في تصريح لـ»القدس العربي»: إنها كارثة بالنسبة لشباب ناضل من أجل مطالب بسيطة ومشروعة ويرى نفسه مرسلاً في غياهب السجون لسنوات وعقود، وكارثة كذلك بالنسبة لأسرهم و ذويهم و أبناء جهتهم وجيلهم الذين أرادوا الإيمان بوعود دولة الحق والقانون».

وقال المعطي منجب رئيس جمعية الحرية الآن «أن الأحكام ليست فقط قاسية بل جريمة دولة ضد مناضلي الريف، خيرة شباب المغرب الذين رفضوا الحكرة المخزنية، وأن ذنبهم الوحيد انهم أظهروا للنظام السلطوي أنهم أحرار حقاً وليسوا عبيداً، إذ قالوا لا للفساد ولا للاستبداد و نعم للديمقراطية الاجتماعية و السياسية والمساواة ونعم للحرية وللإنعناق من نير هيمنة السلطوية، وأنهم يريدون دولة مدنية وديمقراطية تحترم قانونها ودستورها .. قساوة الأحكام تدل على إرادة الهروب الى الأمام من طرف الدولة وترهيب المجتمع والمعارضة» . وأدان مرصد الشمال لحقوق الإنسان ما سمّاه بـ»الأحكام المهزلة»، معتبراً إياها «وصمة عار في جبين الدولة المغربية». وقال في بلاغ أُرسل لـ«القدس العربي»: «تلقيت بدهشة كبيرة واستياء عميق هذه الأحكام القضائية القاسية والجائرة في حق معتقلين لمطالبتهم بكلية ومستشفى ومدارس وحقهم في التنمية». وأضاف أن المحاكمة «دائرة ودامت أزيد من سنة، وسط انتهاك شنيع لحقوق المعتقلين، وأن الأحكام رسالة واضحة من طرف السلطات المغربية بتسلط سيف القضاء والاعتقال نحو جميع الأصوات الحرة المطالبة بالكرامة والعيش الكريم وبالحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية». واعتبر المرصد أن «القمع والاعتقال والتنكيل وتكميم الأفواه … النهج الوحيد للدول الديكتاتورية في التعامل مع مطالب مواطنيها. نهج سيكون له انعكاس سلبي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي … وسيؤدي إلى مزيد من الاحتقان المفضي إلى تفجر الأوضاع عاجلا ام آجلا».

ووصف عادل بن حمزة القيادي في حزب الاستقلال الأحكام بـ«الانتقام الديمقراطي». وكتبت الحقوقية لطيفة البوحسيني على حائطها: «لن نرقص على إيقاعات موازينك، فميزان العدل اختل بين يديك … سنبكي ظلما، لكننا سنجمع قوانا لنصمد في وجه قبحك». وعلقت ناشطة تدعى خديجة، قائلة: «حكم على ناصر الزفزافي بـ 20 سنة سيمضيها داخل السجن نحو الامام…وحكم على بلادي بـ 20 سنة للوراء…».