﻿فتح تدعم الحملة الوطنية لإسقاط «صفقة القرن».. وحماس تتهم السلطة بتمهيد الطريق لتمريرها

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»: عبرت حركة فتح عن دعمها المطلق للحملة الوطنية لإسقاط «صفقة القرن» ودعت الجميع للانخراط فيها، في الوقت الذي اتهمت فيه حركة حماس السلطة الفلسطينية، بالمساهمة بشكل أساسي في تمرير الصفقة وتنفيذها، من خلال استمرار فرض «العقوبات» على غزة.

وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريح صحافي وهو يتحدث عن الحملة الرافضة لـ «صفقة القرن» الأمريكية» ، «إن الحملة يقودها أناس وطنيون استشعروا الخطر الحقيقي المحدق بقضيتنا الوطنية، وبحجم المؤامرة التي تُحاك ضد شعبنا وقدسنا». وأضاف «بعد الاطلاع على أهداف هذه الحملة، والشعارات التي تحملها، فإن حركة فتح تؤكد دعمها المطلق لها وتدعو أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الداخل والخارج، وبكل انتماءاته السياسية الى الانخراط في فعاليات الحملة على كافة المستويات الإعلامية والميدانية وبكل اللغات الممكنة، لإيصال صوت شعبنا الفلسطيني الذي لا يقبل الذلة والعار».

وشدد على أن حركة فتح ترفض تماما الأفكار الأمريكية، التي قال إنها «أفكار نتنياهو»، محذرا في الوقت نفسه أي جهة من التعامل مع تلك الأفكار من بوابة «الوضع الإنساني في غزة»، باعتبار ذلك «خيانة عظمى للوطن والدين والشهداء ولأسرانا البواسل».

وانطلقت الحملة الرامية لـ «إسقاط صفقة القرن»، أول من أمس، باعتبارها صفقة خطيرة تعمل على إسقاط الحقوق الفلسطينية، من خلال شطب حقوق العودة والقدس.

وكانت مستويات قيادية في حركة فتح والقيادة الفلسطينية، قد حذرت من تمرير الصفقة من بوابة «المساعدات الإنسانية» في غزة، تشمل إقامة مشاريع اقتصادية وتنموية، وهو ما كشفه مبعوثا الإدارة الأمريكية مع بداية جولتهما التي انتهت قبل أيام في المنطقة وشملت دولا عربية وإسرائيل، وقد ترافق ذلك مع حديث مسؤولين إسرائيليين عن مشاريع جديدة ستقدم لغزة ضمن «الحل الإنساني».

إلى ذلك قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن السلطة الفلسطينية «تساهم بشكل أساسي في تمرير وتنفيذ ما يسمى «صفقة القرن» وذلك من خلال استمرارها بـ «فرض العقوبات الجماعية» على سكان قطاع غزة». واتهم في تصريح صحافي السلطة الفلسطينية بتمهيد الأرضية اللازمة لتمرير الرؤية الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. وأضاف «سلوك السلطة على مختلف الصعد هو تطبيق لسياسة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وفق ما تسعى اليها المخططات الأمريكية، وتحديدا بعدما عملت قيادة حركة فتح وقيادة السلطة بشكل متواصل على أضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية بفرض جملة من الإجراءات العقابية والانتقامية بحق أهالي القطاع».

وأشار الناطق باسم حماس إلى أن السلطة أصرت على «الاستفراد» بالقرار الفلسطيني عبر عقدها المجلس الوطني، إلى جانب استمرارها في «التعطيل المتعمد» لمسار المصالحة الوطنية. وقال «استمرار السلطة في علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ سياسيات التنسيق الأمني التي عطلت مسار المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، يعد دليلا على عدم جدية السلطة في مواجهة صفقة القرن والمشاريع الساعية لتصفية الحقوق الوطنية».

وحمل قاسم السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن «استغلال» الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية لحالة الانقسام لـ «تمرير مخططات التسوية»، مؤكدا في الوقت ذاته أن حماس ومختلف قوى المقاومة «هي المانع الأساسي لصفقة القرن عبر انخراطهم في مسيرات العودة وكسر الحصار».