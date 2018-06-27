﻿أحكام «الحراك» في المغرب: هل انتصرت المؤسسة الأمنية؟

دخلت قضية حراك الريف، ومعها المغرب، أمس مرحلة جديدة مع إعلان القضاء أحكاماً قاسية على 53 من المشاركين ونال قائد الحركة، ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه حكما بالحبس 20 عاماً، فيما أدين المتهمون الآخرون بأحكام وصل بعضها إلى 15 عاما.

شابت إجراءات المحاكمة ملابسات عديدة، وانتهى الأمر بالمتهمين، وبهيئة الدفاع عنهم من المحامين، إلى رفض حضور جلساتها، وهو تصرّف يدل على إحساس باليأس وانقطاع الرجاء من إمكان حصولهم على عدالة حقيقية تتوازى مع الاتهامات التي رفعت ضدّهم، كما تعرّض قائد الحراك (ونشطاء آخرون معتقلون) لأشكال مخجلة من إساءة المعاملة والإهانات التي أضعفت كثيرا مصداقية المؤسسات القضائية والأمنية وأساءت إلى سمعة الحكومة والدولة في المغرب.

كان لافتا، في هذا الصدد، أن يتحدث وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، عن «أمل كبير في أن تصدر أحكام أكثر عدالة تكرس في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة»، فحديث الوزير في الحكومة عن «أحكام أكثر عدالة» يفترض بالتالي أن هذه الأحكام جائرة، وشاركه في ذلك أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، الذي رأى أن الأحكام «لن تسهم في إذكاء جو الانفراج».

فإذا كان وزراء الحكومة يقولون ذلك عن تلك الأحكام فهل نستغرب أن يعتبر نشطاء حقوقيون ما حصل «مجزرة قضائية»، وتأكيدا على «عدم استقلالية القضاء»، وغياب شروط المحكمة العادلة، وأن يرى آخرون في ذلك عودة لـ«سنوات الرصاص» التي عاشها المغرب في ستينيات وثمانينيات القرن الماضي، والتي كان الريف، الذي يحاكم قادة حراكه اليوم، أحد أكبر ضحاياها، كما كانت فترة طبعت البلاد بالانتهاكات والاختفاء والتعذيب وتركت أثرا مريرا في نفوس المغاربة كما أثّرت بشكل كارثي على شؤون البلاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

يوضّح التاريخ السابق والحالي وجود علاقة عضوية بين انفلات عقال أجهزة الأمن، وما يستتبعه ذلك من ضعف مؤسسات القضاء والتشريع والحكم، وبين تراجع التنمية السياسية والاقتصادية، ودخول البلاد في أزمات سياسية تعكس اختلالا بين الحكام والمحكومين.

والحقيقة أن سكان الريف لم يدخلوا في احتجاجاتهم العارمة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 انتقاما من ذاك الظلم الذي حاق بهم في الماضي بقدر ما كانوا يحتجّون على ظلامات الحاضر المستمرّة، والمفترض في المجتمعات السليمة سياسيا أن تجد النخب في اندلاع احتجاجات أسبابا لتحرّكها هي أيضاً لمراجعة أخطاء التاريخ والحاضر، فتحاول معالجة القضايا الملتهبة قبل أن يرتفع سقف الاحتجاج إلى مساءلة النظام السياسي برمّته.

صحيح أن المؤسسة الأمنية في المغرب لم تستخدم أدوات البطش العنيفة التي طبعت «سنوات الرصاص» في القرن الماضي لكنّها حين قطعت أبواب الاحتجاج السلميّة العامّة، فتحت أبواب أشكال أخرى من الاحتجاج السلبيّ، كالمقاطعة التي شهدها المغرب ضد كبريات الشركات، والتي يمثّل بعض أصحابها، رموز «المخزن» المغربي السياسية، كما أنها أدخلت المغرب في استعصاء سياسيّ مؤسف لن يعود على البلاد بالخير.

متى تتعلّم النخب السياسية أن زمن معالجة الأزمات بالقمع قد مضى وأنه أسلوب بائس يضرّ الحكام بقدر ما يضرّ المحكومين؟