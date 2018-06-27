واشنطن تسحب تعهدا بمليوني دولار من مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة

نيويورك: قررت الولايات المتحدة سحب تعهد بقيمة مليوني دولار كانت ستقدمه لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، وإرسال دبلوماسيين من مستوى منخفض إلى مؤتمره الافتتاحي، حسبما أفاد دبلوماسيون، الأربعاء.

واتهمت نيكي هايلي، مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، مكتب مكافحة الإرهاب التابع للمنظمة بممارسة رقابة ذات دوافع سياسية لعدم دعوته مجموعات المجتمع المدني إلى بعض الاجتماعات رفيعة المستوى في المؤتمر الذي يستمر يومين.

وقالت هايلي، في بيان، “ليس هناك تفسير منطقي لسبب سعى الأمم المتحدة إلى فرض رقابة على هذا المؤتمر، إلا أنها خضعت لضغوط سياسية من حفنة من الدول الشريرة التي لا تتمتع بمصداقية في مواجهة الإرهاب، مثل روسيا وسوريا وإيران وكوبا وفنزويلا، التي يمثل لها تقييد الدخول ومنع مشاركة المجتمع المدني مبدأ”.

يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تأسس، العام الماضي، ويرأسه فلاديمير فورونكوف، وهو دبلوماسي روسي.

ووصفت هايلي القرار بأنه “إساءة استغلال لمكتب الأمم المتحدة الجديد لمكافحة الإرهاب ووصمة عار في سجل الأمم المتحدة بشأن الشفافية وإشراك المجتمع المدني”.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، إنه سيكون هناك أكثر من 60 منظمة من منظمات المجتمع المدني، وستشارك بنشاط في اليوم الثاني من الاجتماعات.

(د ب أ)