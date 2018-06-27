﻿كفيتوفا تفوز على بوندارينكو في بطولة إيسبتورن

لندن ـ د ب أ: تغلبت التشيكية بيترا كفيتوفا على الأوكرانية كاترينا بوندارينكو 7 / 5 و6 / 3 الثلاثاء الماضي، لتصعد إلى دور الستة عشر في بطولة إيستبورن للتنس.

وتلتقي كفيتوفا مع البولندية أجنيسكا رادفانسكا التي تغلبت على الأسترالية داريا جافريلوفا.

وتأهلت المصنفة الثامنة أشلي بارتي بعد فوزها على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش.

وضربت البريطانية جوانا كونتا موعدا مع كارولين فوزنياكي في الدور التالي، بعد تغلبها على ألكسندرا كرونيتش. كما عبرت اللاتيفية يلينا أوستابينكو ، المصنفة الخامسة في البطولة وحاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة في 2017، بسلام إلى الدور الثالث بالفوز على الإستونية كايا كانيبي.

وتلتقي أوستابينكو في دور الستة عشر مع الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو التي تغلبت على كيكي بيرتنز.

وتأهلت الألمانية أنجيليك كيربر بتغلبها على دومينيكا سيبولكوفا، بينما تغلبت الروسي داريا كاستاكينا على البلجيكية أليسون فان يوتفانك.

و فازت البلجيكية إليز ميرتينز على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا، ولكن الألمانية جوليا جورجيس ودعت البطولة بعد أن خسرت امام أريانا سابالينكا.

وودعت كارلا سواريز نافارو البطولة بعدما خسرت أمام الأمريكية دانيلي كولينز.

وفي منافسات الرجال، فاز الأرجنتيني ليوناردو ماير على الفرنسي جيليه سيمون، بينما فاز الأمريكي ستيف جونسون على الروسي دانييل ميدفيديف.

وفاز الألماني ميشا زفيريف على التشيلي نيكولاس فيما فاز ميخائيل كوكوشكين على الأسترالي أليكس دي ميناور .

وفاز البريطاني كاميرون نوري على الألماني دانيل براندز.