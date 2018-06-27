﻿المجموعة السابعة: إنكلترا تتسلح بالتاريخ لإنتزاع صدارة المجموعة من بلجكيا

كالينينغراد ـ (روسي) ـ الأناضول: تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في وقت لاحق اليوم، صوب ملعب «كالينغراد» في مدينة كالينينغراد، لمتابعة واحدة من قمم الكرة الأوروبية، والتي تجمع منتخبا إنكلترا مع بلجيكا، في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة لمونديال روسيا لكرة القدم.

وتتسلح إنكلترا بتفوقها التاريخي في طريق حسم صدارة المجموعة، حيث تقابلا من قبل 13 مرة، حقق المنتخب الإنكليزي الفوز في 11 مرة، وتعادلا مرتين، وكانت أخر مواجهة بينهما في 2012 وفازت إنكلترا بهدف نظيف، ولعبا مرتين في كأس العالم عامي 1954 (4-4) و1990 (1-0).

وتدخل إنكلترا المباراة مقتسمة الصدارة مع بلجيكا برصيد 6 نقاط لكل منهما، وضمنا التأهل لثمن النهائي، وأحرز كل منهما 8 أهداف ودخل مرماهما هدفان.

وتسعى إنكلترا لمواصلة مشوار الانتصارات بعد التغلب على تونس (2-1) وبنما (6-1)، وتعد هذه المباراة هي الاختبار الحقيقي الأول لهم، خاصة وأن الجميع ينتظر هذه المواجهة للوقوف على مدى قوة هذا المنتخب الذي يعقد عليه الكثير الآمال في تحقيق لقب عالمي.

ويمتلك غاريث ساوثغيت المدير الفني مجموعة من أبرز اللاعبين.

على الجانب الأخر، تسعى بلجيكا لتحقيق فوز معنوي هام للغاية منه أنه يجعلهم على قمة الترتيب، ومنه التغلب على أحد الفرق المرشحة والكبيرة في الكرة الأوروبية.

ورغم التشكيك الكبير في قدرات بلجيكا الحقيقية، فإن هذا الجيل يعد الأفضل على مر التاريخ، ويعقد أيضا عليه الكثير الآمال من أجل التتويج باللقب المونديالي.