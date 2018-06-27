﻿ايسلندا الشجاعة تخسر أمام كرواتيا متصدرة المجموعة بهدف في اللحظات الأخيرة

روستوف أون-دون (روسيا) ـ رويترز : انهت ايسلندا أول مغامرة لها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بطريقة شجاعة الثلاثاء الماضي بخسارتها 2-1 أمام كرواتيا متصدرة المجموعة الرابعة بفضل هدف قبل النهاية من إيفان بريشيتش بينما تأهلت الارجنتين في المركز الثاني.

وسجل بريشيتش، والذي لم تتم اراحته في مباراة اليوم الى جانب لوكا مودريتش فقط، في الدقيقة الأخيرة ليؤكد على مواجهة الدنمرك في دور 16 عقب تسجيل ميلان باديل لهدف التقدم لكرواتيا في الشوط الثاني قبل ان يتعادل جيلفي سيجوردسون من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وأنهت تشكيلة ايسلندا، وهي اصغر دولة على الاطلاق تشارك في كأس العالم، المنافسات في قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد أول ظهور لها في النهائيات لكنها ستغادر روسيا ورأسها مرفوعة في ظل تحية جماهيرها للفريق بطريقتها المميزة التي تشبه صوت الرعد.

ومع تأكد الصعود، دفع المدرب زلاتكو داليتش بأصغر تشكيلة تلعب بها كرواتتيا في كأس العالم حتى الان حيث اجرى تسعة تغييرات على الفريق الذي فاز 3-صفر على الارجنتين وحتى مع معاناتهم في بعض الاوقات، اتسم لاعبو كرواتيا بالحسم.

وكما هو متوقع، سيطرت كرواتيا على خط الوسط وبدت ايسلندا سعيدة للغاية بهذا السيناريو وظهر انها ستحرج منافستها بواسطة الهجمات المرتدة.

وبدأت الجماهير الايسلندية الأمسية أولا بالتصفيق الشهير الخاص بها دعما للاعب الوسط بيركر سيفارسون، الذي ترك الملعب لفترة وهو ينزف من انفه عقب ضربة بالمرفق من ماركو بياتسا.

وبدا استحواذ كرواتيا بدون فائدة، لكن ومع اكتفاء الفريق بالتعادل ليتصدر المجموعة، لم يكن هناك الكثير من الحوافز خاصة وان ايسلندا بدت بلا أي انياب هجومية حتى بلغتها أنباء تسجيل ليونيل ميسي هدف التقدم للارجنتين.

وبدأت ايسلندا تهاجم بقوة وتضع كرواتيا تحت ضغط.

وسنحت أول فرصة صريحة لكرواتيا بعد ان أطلق باديل تسديدة صاروخية في العارضة بعد ست دقائق على بداية الشوط الثاني. وبدا لاعب الوسط أكثر دقة بعدها بدقيقتين بعد ان أطلق تسديدة مباشرة في الشباك ليفتتح التسجيل.

وتلقت ايسلندا المكافأة على الفور في الدقيقة 76 بعد ان لمس ديان لوفرين الذي حل بديلا في الشوط الثاني الكرة بيده داخل منطقة الجزاء. وسدد سيجوردسون ركلة الجزاء في سقف شباك كرواتيا ليحرز هدف التعادل.

وزادت آمال ايسلندا ثانية، لكن انهاء بريشيتش للهجمة بشكل هادئ واسكانه الكرة الشباك بعد اندفاعه من الناحية اليسرى أكد ان القصة السعيدة لايسلندا لن تكتمل فصولها.