﻿المجموعة الرابعة: الأرجنتين تقضي على الأحلام النيجيرية وتتأهل بشق الأنفس إلى دور الـ16

سان بطرسبرج (روسيا) ـ د ب أ: تأهل المنتخب الأرجنتيني رسميا إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه الصعب على المنتخب النيجيري 2 / 1 الثلاثاء الماضي في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في المونديال.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني مستفيدا من خسارة المنتخب الأيسلندي أمام نظيره الكرواتي 1 / 2، حيث رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى أربع نقاط احتل بها المركز الثاني، خلف المنتخب الكرواتي الذي تصدر المجموعة برصيد تسع نقاط.

في المقابل توقف رصيد المنتخب النيجيري عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام منتخب أيسلندا الذي توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 14 وتعادل فيكتور موسيس للمنتخب النيجيري في الدقيقة 51 من ركلة جزاء قبل أن يسجل ماركوس روخو الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 86.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفرنسي في دور الستة عشر، يوم السبت المقبل، فيما يلتقي المنتخب الكرواتي مع نظيره الدنماركي في ذات الدور يوم الأحد المقبل.

وكان الهدف الذي سجله ميسي هو الهدف الرقم 100 في نسخة البطولة الحالية.

لم يكن هناك أي فترة لجس النبض، حيث جاءت البداية سريعة من الطرفين بحثا عن تسجيل الأهداف وتبادل الفريقان الهجمات على المرميين لكنها فشلا في تشكيل أي خطورة على المرميين في العشر دقائق الأولى من المباراة باستثناء تسديدة لكل منتخب من خارج منطقة الجزاء لم تسفرا عن شيء.

بعد الهدف استحوذ المنتخب الأرجنتيني على الكرة وحرص لاعبوه على تهدئة اللعب لامتصاص حماس لاعبي المنتخب النيجيري الذين حاولوا شن هجمات على مرمى المنتخب الأرجنتيني لكنهم فشلوا لينحصر اللعب في وسط الملعب.

واستمرت سيطرة المنتخب الأرجنتيني على مجريات اللعب ولكنه فشل في اختراق الدفاع المتقدم للمنتخب النيجيري لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 34 والتي كادت أن تشهد الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني عندما سدد ميسي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس أوزوهو قبل أن تلمس يده.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف المنتخب النيجيري من هجماته بحثا عن تسجيل هدف التعادل وسط ارتباك أرجنتيني غير مبرر.

وفي الدقيقة 49 احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب النيجيري عندما لعبت ركلة ركنية للمنتخب النيجيري داخل منطقة جزاء المنتخب الأرجنتيني، قام خلالها خافيير ماسكيرانو بجذب ليون بالوجن لاعب المنتخب النيجري داخل منطقة الجزاء ليطلق الحكم صافرته معلنا احتساب ركلة جزاء سددها فيكتور موسيس بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا هدف المنتخب النيجيري في الدقيقة 51. فرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على مجريات اللعب وكثف من هجماته بحثا عن تسجيل هدف التقدم لكنه فشل في اختراق دفاع المنتخب النيجيري القوي والمنظم.

وفي الدقيقة 75 أهدر أوديون إيجالو فرصة هدف مؤكد عندما انطلق أحمد موسى بالكرة من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية اصطدمت بقدم ماسكيرانو حاول إينزي بيريز إبعادها برأسه لكن الكرة اصطدمت بيده قبل أن تتهيأ أمام إيجالو الذي سدد كرة قوية لكنها مرت بعيدا عن المرمى ليطالب لاعبو نيجيريا باحتساب ركلة الجزاء ولكن الحكم رفض هذا بعد أن عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وأنقذ الحارس فرانكو أرماني منتخب الأرجنتين من تلقي هدفا في الدقيقة 83 عندما مرر أحمد موسى كرة بينية إلى إيجالو الذي توغل من الناحية اليسرى وانفرد بالحراس قبل أن يسدد الكرة لكن الحارس تألق وأبعد الكرة.

وفي الدقيقة 84 كاد المنتخب النيجيري أن يسجل الهدف الثاني عندما سدد إتيبو أوجينيكارو تسديدة قوية من ركلة حرة لكنها اصطدمت بالشباك الخارجية للمرمى.

وفي الدقيقة 86 سجل المنتخب الأرجنتيني الهدف الثاني عندما مرر جابرييل ميركادو كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها ماركوس روخو بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

حاول المنتخب النيجيري تعديل النتيجة في الوقت المتبقي لكنه فشل في ذلك ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره النيجيري 2 / 1 .