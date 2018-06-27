﻿المجموعة السادسة: ألمانيا تسقط أمام كوريا الجنوبية وتودع المونديال من الدور الأول للمرة الأولى منذ 80 عاما

كازان (روسيا) ـ د ب أ: ودع المنتخب الألماني حامل اللقب منافسات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم من الدور الأول، إثر هزيمته أمام نظيره الكوري الجنوبي صفر / 2 أمس الأربعاء على ملعب «كازان أرينا» في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

وجاء هدفا الفوز لكوريا الجنوبية في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة وسجلهما كيم يونج جون وسون هيونج مين.

وتلقى المنتخب الألماني وجماهيره صدمة مدوية حيث أنها المرة الأولى التي تخرج فيها ألمانيا من الدور الأول للمونديال منذ 80 عاما.

كذلك تبددت أمال المنتخب الألماني، المتوج باللقب قبل أربعة أعوام في البرازيل، في اللحاق بمنتخبي إيطاليا والبرازيل في قائمة المنتخبات التي نجحت في التتويج بلقب كأس العالم في نسختين متتاليتين.

وواجه المنتخب الألماني بذلك المصير ، الذي سبقته إليه منتخبات اسبانيا وإيطاليا وفرنسا في نسخ 2014 و2010 و2002 ، على الترتيب، عندما خرجت من الدور الأول في النسخة التالية لنسخ تتويجها باللقب.

وكان المنتخب قد استهل مشوار الدفاع عن اللقب بهزيمة مفاجئة أمام نظيره المكسيكي صفر / 1 ثم حقق انتصارا بشق الأنفس في الجولة الثانية أمام نظيره السويدي 2 / 1 لينعش أماله ، لكنه واجه الضربة القاضية عبر مباراة اليوم ليودع المونديال بخيبة أمل لم يتذوقها في المونديال منذ عام 1938.

وجاء الشوط الأول لمباراة اليوم متواضعا خاصة من جانب المنتخب الألماني الذي لم يشكل تهديدا واضحا على المرمى الكوري، وإنما كادت شباكه أن تهتز أكثر من مرة.

واختلف الحال بشكل كبير في الشوط الثاني للمباراة حيث شهد العديد من المحاولات الهجومية من الجانبين، حيث بحث المنتخب الألماني بقوة عن الهدف الذي كان كافيا لتأهله إلى الدور الثاني في ظل تقدم المنتخب السويدي على نظيره المكسيكي في المباراة الأخرى على ملعب «إيكاترنبيرج أرينا» كما سعى الفريق الكوري الجنوبي بقوة إلى ختام تاريخي لمشواره في المونديال.

وفرض المنتخب الألماني هيمنته على مجريات اللعب خلال دقائق قليلة وفرض حصارا على منافسه في وسط ملعبه ، دون التعجل في بدء المحاولات التهديفية.

وكثف لاعبو الفريق الكوري تركيزهم بشكل كبير على منع وصول التمريرات إلى توني كروس والحد من خطورة تحركات جوشوا كيميش وينكلاس سول، وبدا الفريق الألماني عاجزا عن تهديد الشباك.

وبدأ الشوط الثاني بطموح هجومي للفريق الكوري منذ الدقيقة الأولى التي شهدت تسديدة قوية من وو يونج جونج لكن نوير تصدى للكرة بثبات.

وتوالت محاولات المنتخب الألماني في حين بحث الفريق الكوري عن الفرصة عبر الهجمات المرتدة معتمدا على سرعة لاعبيه. وفي الوقت الذي كان يبحث فيه المنتخب الألماني عن خطف الهدف الذي كان يكفيه لحسم التأهل إلى الدور الثاني برفقة السويد ، تلقى الضربة الموجعة. ففي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ، اهتزت الشباك الألمانية بكرة سددها كيم يونج جون وأشار الحكم بوجود تسلل، وبعد تواصل مع حكم الفيديو المساعد ، توجه الحكم لمراجعة اللقطة عبر الشاشة خارج الملعب، ليعود ويعلن قراره باحتساب الهدف. وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أضاف المنتخب الكوري الهدف الثاني، حيث استغل الاندفاع الهجومي الكامل للمنتخب الألماني، ورد بهجمة شهدت طولية إلى سون هيونج مين الذي انطلق وحده نحو منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الشباك معلنا تقدم كوريا 2 / صفر.

وتشبث المنتخب الألماني بأمل الرد حتى اللحظة الأخيرة حيث هدد المرمى الكوري أكثر من مرة لكن كل محاولاته باءت بالفشل لينتهي اللقاء بفوز كوريا 2 / صفر ، ومصير لم يكن أشد المتشائمين يتوقعه للمنتخب الألماني الذي ودع البطولة من المركز الرابع بمجموعته.