﻿حظر السيارات نهائياً في «سنترال بارك» نيويورك

نيويورك ـ أ ف ب: يمنع اعتباراً من أمس الأربعاء دخول أي سيارة إلى متنزه سنترال بارك في نيويورك، وذلك لتوفير حماية أفضل للبيئة وحرصاً على راحة المتنزهين في أشهر واحة نباتية في الأوساط الحضرية.

وبأمر من رئيس البلدية بيل دي بلازيو، سلكت آخر السيارات مساء الثلاثاء الطرقات التي كانت لا تزال متاحة للاستخدام لسائقي المركبات خلال ساعات الذروة في الأسبوع في الجزء الجنوبي من المنتزه.

وفي المقابل، فإن المحاور المرورية الأربعة التي تعبر المتنزه من الشرق إلى الغرب والمفصولة عن المساحات النباتية من خلال جدران غير مشمولة بهذا الإصلاح.

وفي خطوة رمزية، رافق مسؤولون بلديون ومدافعون عن المتنزه راكبي الدراجات الثلاثاء خلف آخر السيارات العابرة في الموقع.

وقال بيل دي بلازيو: «على مدى أكثر من قرن، حولنا أجزاء من المتنزه الأشهر في العالم إلى طريق سريع… واعتباراً من مساء اليوم، نحن نسترده إلى الأبد».

وأعلن رئيس بلدية نيويورك في نيسان/أبريل الماضي هذا الإصلاح الرامي إلى تقليص التلوث والتركيز على الأولوية المعطاة للصحة والسلامة

ويستضيف المتنزه ما يصل إلى 250 ألف زائر يومياً حسب الهيئة المكلفة إدارة الموقع.