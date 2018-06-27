﻿«باربي» مهندسة روبوتات

لوس أنجليس ـ أ ف ب: خطت دمية «باربي» خطوة جديدة لتحديث صورتها مع نموذج يمثل «مهندسة متخصصة في علم الروبوتات» صمم بالتعاون مع منصة للتدريب على التشفير المعلوماتي بغية إثارة اهتمام الفتيات الصغيرات في هذا الشأن.

24 في المئة لا غير من الوظائف في الميدان العلمي هي من نصيب نساء. وقد صممت دمية «باربي» الجديدة للحث على استكشاف العلوم من خلال ألعاب متخيلة «وتعلمّ تقنيات التشفير المعلوماتي» بفضل شراكة مع منصة «تنكر» للتشفير المعلوماتي الموجهة للأطفال، وفق ما جاء في بيان مجموعة «ماتل» المصنعة لهذا المنتج الشهير.

وتمرّ المجموعة التي تتخذ من مدينة إل سيغوندو في كاليفورنيا في فترة صعبة وهي تسعى إلى إنعاش مبيعات دميتها الشهيرة من خلال خوض مجالات جديدة مثل الطهي والرياضة وتربية النحل.

وقد أطلقت نسخاً من هذه اللعبة على شاكلة البطلة الأولمبية للمبارزة بالسيف ابتهاج محمد، المحجبة ولاعبة الجمباز الأولمبية السوداء غاب دوغلاس. وقد وقعت «ماتل» في خلاف تجاري إثر تسويق دمية على هيئة الفنانة المكسيكية فريدا كالو حظر بيعها في المكسيك.