﻿«الأخبار الكاذبة» قتلت 22 شخصا في الهند وتحصد المزيد من الضحايا

أحمد آباد (الهند) ـ أ ف ب: دعت الشرطة الهندية أمس الأربعاء السكان إلى عدم تصديق الشائعات المتداولة عبر»واتساب» غداة موجة اعتداءات أدت إلى مقتل امرأة في هذا البلد حيث تحصد «الأخبار الكاذبة» مزيداً من الضحايا.

وكانت أخبار كاذبة تشير إلى وصول مئات مهربي الأطفال إلى غوجارات، ما أدى إلى خمس هجمات الثلاثاء في مدن عدة في هذه الولاية في غرب الهند. وتتسارع وتيرة مثل هذه الأعمال خلال الآونة الأخيرة في هذا البلد العملاق في جنوب آسيا الذي يعتمد بشكل كبير على وسائل التواصل الرقمي في مسيرته نحو الحداثة.

حتى أن موجة الاعتداءات دفعت بقوات الأمن في غوجارات إلى إصدار بيان توجهت فيه للسكان بالقول: «لا تنساقوا خلف الرسائل الكاذبة أو الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولا تهاجموا أحداً بسبب شبهات».

وتحظى خدمة «واتساب» بشعبية كبيرة في الهند كما أن الشائعات تنتشر على نطاق واسع عبرها ما يؤدي أحيانا إلى حوادث عنيفة. وأسفرت موجة التفلت الناجمة عن الأنباء بشأن «خاطفي الأطفال» حتى الآن عن 22 قتيلاً على الأقل في خلال عام واحد حسب الصحافة الهندية.

ومساء الثلاثاء في مدينة أحمد آباد في ولاية غوجارات، هاجم حوالى مئة شخص متسولة في الخامسة والأربعين من العمر تدعى شانتاديفي نات، مع ثلاث نساء كن برفقتها، اعتقاداً منهم بأنهم قبضوا على إحدى هذه العصابات.

وقال المسؤول في الشرطة ج. ا. راثوا إن «الحشود هاجمت بضربات باليد وركلات النساء الأربع، حتى أن البعض ضربهن بعصي وسحبهن بشعرهن ما تسبب بإصابات خطيرة لشانتاديفي فيما تعرضت الثلاث الأخريات لجروح طفيفة».

وبعد إسعافهن على يد شرطي مكلف تنظيم حركة المرور، نقلت النساء إلى المستشفى حيث أعلنت وفاة شانتاديفي.

وتسببت الشائعة التي انتشرت كالنار في الهشيم في المنطقة ومفادها بأن خاطفين وصلوا بأعداد كبيرة إلى غوجارات لخطف أطفال بهدف بيعهم، في أربع حوادث عنف في اليوم عينه في المنطقة المعروفة بطابعها الصناعي.

ففي مدينة سورات، اقتاد حشد غالبيته الساحقة من الذكور إمرأة في الخامسة والأربعين من العمر وطفلة كانت برفقتها إلى مركز للشرطة، وقد اتهموها بخطف الطفلة… لكن تبين أنها ابنتها.

ولفت مسؤول في الشرطة عبر وسائل الإعلام الهندية إلى أن «الاثنتين اقتيدتا إلى مركز الشرطة حيث أثبتت المرأة أن الطفلة إبنتها وأكدت أنهما أتتا إلى المدينة للمشاركة في حدث عائلي».