ليبرمان يتهم الرئيس الفلسطيني بـ”دعم الإرهاب”

القدس: حرّض وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس واتهمه بدعم “الإرهاب”.

جاء ذلك تعقيبًا على مصادقة لجنة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون خصم رواتب المعتقلين والشهداء الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقال ليبرمان، في تغريدة له عبر موقع تويتر، “أبو مازن هو المشكلة، بينما يمنع رواتب الموظفين في غزة خلال شهر رمضان ويحجب أي محاولة دولية لضخ الأموال لتخفيف الوضع هناك، يقوم بدفع 100 مليون شيكل شهريًا للإرهابيين والقتلة”.

وأضاف “مشروع القانون الذي اعتمدناه في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست هو رسالة واضحة لا أكثر”.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن قرار اليوم يمهد لعرض مشروع القانون على الكنيست بكامل هيئته، يوم الإثنين المقبل، للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإنه يلزم أي مشروع قانون، المرور بثلاث قراءات في الكنيست بهيئته الكاملة قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.

(الأناضول)