مادورو يصف بنس بـ”الثعبان السام” ويتهم الاتحاد الأوروبي بـ”السجود” أمام ترامب

كراكاس: وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي يقوم حاليا بجولة في أمريكا اللاتينية بـ”الثعبان السام”، متهما من جهة ثانية الاتحاد الأوروبي الذي شدّد لتوّه عقوباته على كراكاس بـ”السجود” أمام الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الاشتراكي في خطاب متلفز إنه “في كل مرة يفتح هذا الثعبان السام مايك بنس فاه اشعر بالراحة للطريق الذي اخترته”.

واتى تصريح مادورو بعيد ساعات على تنديد بنس خلال زيارة إلى مركز لإيواء المهاجرين الفنزويليين في ماناوس في شمال البرازيل بـ”التأثير المدمر لديكتاتورية” الرئيس الفنزويلي.

وفي معرض رده على تصريح بنس قال مادورو مخاطبا نائب الرئيس الأمريكي “لقد هزمناك، وسنهزمك، أينما كنت، واينما ذهبت، يا مايك بنس″.

كما هاجم الرئيس الفنزويلي الاتحاد الأوروبي بسبب القرار الذي اتخذته بروكسل اخيرا بإدراج أسماء 11 مسؤولا فنزيليا على القائمة السوداء.

وقال مادورو إن الاتحاد الأوروبي “يسجد أمام دونالد ترامب” بهدف “السطو” على الثروات الطبيعية لفنزويلا التي تمتلك اكبر احتياطي نفطي في العالم على الاطلاق. (أ ف ب)