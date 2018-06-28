التحالف العربي يلقي منشورات تحث المدنيين على عدم التوجه لمدينة الحديدة

اليمن: ألقت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية منشورات تحذيرية لسكان مدينة الحديدة، غربي اليمن، تحثهم على عدم التوجه إلى المدينة الخاضعة لسيطرة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين).

وقال سكان محليون للأناضول، فجر الخميس، إن المنشورات أُسقطت في عدد من أحياء المدينة، التي تستعد لهجوم قد تشنه القوات الحكومية والتحالف للسيطرة عليها، وميناءها الذي يستقبل 80% من واردات البلاد.

وحملت المنشورات “نداء من التحالف”، يمنع المدنيين من دخول المدينة.

وقال “نحث المواطنين الكرام بعدم التوجه إلى محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها، إلا في الحالات الضرورية حفاضاً على سلامتهم”.

ويأتي ذلك، في ظل الاستعدادات التي بدأتها القوات الحكومية للسيطرة على المدينة، وإصرار الرئيس، عبد ربه منصور هادي، خلال لقاءه بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، الأربعاء، على انسحاب الحوثيين من المدينة.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، تنفذ القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي، عملية عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر من مسلحي الحوثيين، وسيطرت خلالها على المطار.

والأسبوع الماضي، أجرى المبعوث الأممي محادثات مع الحوثيين في صنعاء، في مسعى لتحقيق انفراجة في الصراع المستمر باليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام وأودى بحياة حوالي عشرة آلاف شخص وفجر أشد الأزمات الإنسانية إلحاحا في العالم. (الأناضول)