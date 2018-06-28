أبطال العالم يعودون إلى ألمانيا بعد الفشل الذريع في روسيا

فاتونتينكي: يعود المنتخب الألماني الأول لكرة القدم إلى ألمانيا اليوم الخميس بعد خروجهم المفاجئ من كأس العالم.

وعاد الفريق لمقر إقامته في فاتونتينكي بالقرب من موسكو لقضاء آخر ليلة في روسيا عقب الخسارة صفر / 2 أمام منتخب كوريا الجنوبية في كازان.

وودع المنتخب الألماني، الفائز بالبطولة أربع مرات وبطل العالم في 2014، البطولة من دور المجموعات للمرة الأولى.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق في منتصف اليوم الخميس على رحلة خاصة تابعة لشركة لوفتهانزا حيث ان الطائرة من المقرر أن تهبط في مطار فرانكفورت في الساعة 25: 12 بتوقيت غرينتش.

وأدت هذه الخسارة إلى تكهنات بمستقبل يواخيم لوف مدرب الفريق، الذي تولى المسؤولية عقب مونديال 2006 ومدد عقده مؤخرا حتى مونديال 2022.

كما بات مستقبل العديد من اللاعبين الدوليين مثار شك كبير.

ولم يستبعد لوف الاستقالة من منصبه، وقال في لقاء تليفزيوني: “من المبكر جدا بالنسبة لي الرد على هذا السؤال. نحتاج لساعتين لرؤية كل شيء بوضوح.

وأضاف: “الحزن بداخلي عميق. لم أكن أتخيل أن نخسر أمام كوريا الجنوبية”.

وقال رينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم أن لوف وجهازه الفني سيقوموا بتحليل أداء الفريق في روسيا.

وقال: “سيتعين عليهم شرح ما حدث لنا ومن ثم سنتخذ النتيجة المنطقية”.

ورغم أن المنتخب الألماني لم يسبق له من قبل الخروج من كأس العالم بعد دور المجموعات، إلا انه عانى من الخروج المبكر ثلاث مرات في البطولة الأوروبية. وفي كل مرة يرحل المدير الفني: حيث رحل يوب ديرفال في 1984 وإريش ريبيك في 2000 ورودي فولر في 2004. (د ب أ)