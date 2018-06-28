ماتيس يؤكد لسول التزام بلاده بأمنها والإبقاء على حجم القوات الأمريكية

سول: أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس لكوريا الجنوبية الخميس التزام بلاده “الصلب” بأمنها بما في ذلك الحفاظ على حجم القوات الأمريكية الحالي، حتى مع سعي الدبلوماسيين إلى التوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية بشأن نزع سلاحها النووي.

ودافع ماتيس أيضا، خلال زيارة قصيرة إلى سول، عن قرار الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر بوقف التدريبات الحربية مع كوريا الجنوبية، والذي أدى إلى تعليق تدريبات (فريدام غارديان) القادمة.

وقال ماتيس الذي كان واقفا إلى جوار نظيره الكوري الجنوبي “القرار الأخير بوقف تدريبات فريدام غارديان يزيد الفرصة أمام دبلوماسيينا للتفاوض كما يزيد احتمالات التوصل لتسوية سلمية للوضع في شبه الجزيرة الكورية”. (رويترز)